🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

Foto: © photonews

Zakaria El Ouahdi is nog altijd buiten strijd. Bij KRC Genk moeten ze dus hopen dat er niets met Ken Nkuba gebeurt.

Sinds hij in de Europa League-wedstrijd tegen Ferencvaros slecht neerkwam op de schouder, komt El Ouahdi niet meer aan voetballen toe. De sterkhouder van KRC Genk moest onder het mes om de schouderblessure structureel te laten herstellen. Logischerwijs keek hij ook tegen een behoorlijke lange periode van onbeschikbaarheid aan.

Sindsdien is het Ken Nkuba die de honneuers waarneemt op de rechtsachter. De ex-speler van Charleroi heeft al laten zien dat hij van op die positie ook gevaarlijk kan zijn. Bij Genk moeten ze nu wel duimen dat Nkuba niet geblesseerd uitvalt, anders moet Thorsten Fink weer een andere oplossing bedenken. Bijna was het zover deze middag.

Nkuba smakt hard tegen reclameborden

KRC Genk begon om 13u30 aan de uitwedstrijd in en tegen Westerlo. Niet veel later moest er even gevreesd worden toen Nkuba na een duel met Bryan Reynolds aan de achterlijn tegen de reclameborden smakte. Thorsten Fink keek meteen bezorgd toe. Nkuba bleek het uiteindelijk wel goed te stellen en kon gewoon verder spelen.

Zelfs in de DAZN-commentaarcabine leefden ze met Nkuba mee, want dit was echt wel een ferme klap. Het zag er indrukwekkend uit op de beelden. Hein Vanhaezebrouck keek er niet met plezier naar. "Vroeger had je reclameborden die nog wat meeplooiden of zelfs braken, maar deze dingen... Dit kan heel pijnlijk zijn, echt waar, hè." 

Genk-titularis blijkt een taaie speler

Nkuba knalde met zijn hoofd hard tegen de boarding, maar een elektronisch reclamepaneel krijgt hem blijkbaar niet klein. Gelukkig voor KRC Genk, dat dus op zijn titularis kon bljiven rekenen in het vervolg van de partij. 

