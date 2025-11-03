Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

Konstantinos Karetsas hielp Racing Genk met een assist voorbij Westerlo, maar was na afloop opvallend kritisch. Volgens het 17-jarige toptalent vergat Genk na rust "hoe het moest voetballen."

Konstantinos Karetsas speelde een goede wedstrijd tegen KVC Westerlo afgelopen weekend. Racing Genk had het moeilijk, maar de 17-jarige aanvaller trok de overwinning mee over de streep, mét een assist.

Toch zag het Genkse goudhaantje geen reden om gelukkig te zijn met de prestatie van de ploeg. "In de tweede helft zijn we vergeten hoe we moeten voetballen", was hij scherp bij Het Laatste Nieuws.

Karetsas is scherp over de prestatie van Genk

"Niks lukte meer. We lieten Westerlo gewoon in de wedstrijd komen, al ben ik tevreden met de drie punten. Maar we moeten deze overwinning normaal vinden en niet te blij zijn."

Karetsas was tevreden over zijn eigen eerste helft. "Ik denk dat ik in de eerste helft heel aanwezig was. Ik probeerde mijn ploeg te helpen", gaat hij verder.





"In de tweede helft heb ik de bal bijna niet gehad. Ik had niet echt impact, behalve bij een stilstaande fase misschien", besluit Karetsas. Tegen Braga zal hij deze week opnieuw een kans krijgen, tenzij coach Thorsten Fink plots besluit om hem te sparen.