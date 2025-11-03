Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Konstantinos Karetsas hielp Racing Genk met een assist voorbij Westerlo, maar was na afloop opvallend kritisch. Volgens het 17-jarige toptalent vergat Genk na rust "hoe het moest voetballen."

Konstantinos Karetsas speelde een goede wedstrijd tegen KVC Westerlo afgelopen weekend. Racing Genk had het moeilijk, maar de 17-jarige aanvaller trok de overwinning mee over de streep, mét een assist.

Toch zag het Genkse goudhaantje geen reden om gelukkig te zijn met de prestatie van de ploeg. "In de tweede helft zijn we vergeten hoe we moeten voetballen", was hij scherp bij Het Laatste Nieuws.

Karetsas is scherp over de prestatie van Genk

"Niks lukte meer. We lieten Westerlo gewoon in de wedstrijd komen, al ben ik tevreden met de drie punten. Maar we moeten deze overwinning normaal vinden en niet te blij zijn."

Karetsas was tevreden over zijn eigen eerste helft. "Ik denk dat ik in de eerste helft heel aanwezig was. Ik probeerde mijn ploeg te helpen", gaat hij verder.

"In de tweede helft heb ik de bal bijna niet gehad. Ik had niet echt impact, behalve bij een stilstaande fase misschien", besluit Karetsas. Tegen Braga zal hij deze week opnieuw een kans krijgen, tenzij coach Thorsten Fink plots besluit om hem te sparen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

07:40
Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

12:30
Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

12:20
Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

07:00
Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

16:00
Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

12:00
Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

22:00
De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

11:40
"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

11:20
1
Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

21:00
Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

10:00
8
Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

10:30
Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

19:00
5
Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

09:00
1
Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

18:30
Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

09:30
Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

08:40
Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? Analyse

Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in?

08:10
10
Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

18:00
Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

08:00
8
Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

08:20
Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken" Reactie

Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken"

07:30
Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

07:20
8
David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

06:00
KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

15:20
🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

15:30
Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

06:30
🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

23:30
1
De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard? Interview

De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard?

23:00
5
Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp Reactie

Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp

21:54
Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets" Reactie

Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets"

21:30
17
Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

13:45
3
Cercle Brugge lijkt gelijkspel uit de brand te slepen, maar La Louvière houdt toch de drie punten thuis

Cercle Brugge lijkt gelijkspel uit de brand te slepen, maar La Louvière houdt toch de drie punten thuis

21:22
Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport

Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport

22:30
Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

21:30
Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV

Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV

20:26

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? stephen king stephen king over Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden" Nelvafrel Nelvafrel over "De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur CringeMedia CringeMedia over Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk" Vital Verheyen Vital Verheyen over Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien" FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona jeffzie151 jeffzie151 over Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï Swakke25 Swakke25 over Dat is snel: ex-coach STVV, RWDM, Mechelen en Beveren na 13 wedstrijden ontslagen bij CL-winnaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved