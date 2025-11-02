Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

Het was op zijn minst opvallend te noemen: de spelers van Westerlo speelden een zeer goede wedstrijd tegen Genk, maar werden na de match plots uitgefloten door hun eigen fans. Coach Issame Charaï begrijpt het niet.

Er heerst een gekke sfeer bij KVC Westerlo. De Kemphanen verloren zondagnamiddag met 0-1 van Racing Genk. Onverdiend wel. Voor de rust was Genk iets beter, maar in de tweede helft domineerde Westerlo zijn tegenstander.

Genk kon niet veel meer klaarspelen. Het moet gezegd worden dat er een gebrek was aan efficiëntie van de spitsen, maar ook twee afstandsschoten spatten uit elkaar op de lat. Het zat Westerlo echt niet mee.

Westerlo-fans fluiten hun eigen ploeg plots uit na goede prestatie

Wat opviel tijdens de wedstrijd was hoe stil de Westelse supporters waren, er werd weinig gezongen. Na afloop volgde er een fluitconcert. Ook bij het groeten werden de spelers uitgefloten. Trainer Issame Charaï begrijpt er niets van.

"Het is onbegrijpelijk. Onze leuze is: ‘Allemaal samen’. En dan gebeurt dit...", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws. En hij heeft zeker een punt. De fans wilden inzet zien na de bekeruitschakeling, en dat werd getoond door de spelers. Westerlo was over de hele wedstrijd gezien beter dan Genk.





"De jongens hebben ervoor gevochten tegen een sterke ploeg. Het is net nú, op moeilijke momenten als dit, dat we er samen voor moeten vechten. Het ontbreken van steun woog op de gemoedsrust van de spelers. Dat hebben we vandaag echt gemist", zegt Charaï nog.