Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

Foto: © photonews

KRC Genk ontsnapte zondag op het veld van Westerlo met een nipte 0-1-zege. De thuisploeg trof twee keer de lat en verdiende eigenlijk meer. Hendrik Van Crombrugge erkende dat het niet goed was.

KRC Genk kwam zondagnamiddag met de schrik vrij tegen KVC Westerlo. De Limburgers wonnen met 0-1 in de Kempen, al verdiende Westerlo meer, zeker op basis van de tweede helft.

De Kemphanen trapten tot twee keer toe op de lat. Telkens een schot waarbij Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge geklopt leek. "Knappe afstandsschoten, we waren daarvoor gewaarschuwd, daar kwamen we goed weg", zegt de Genkse keeper bij Het Belang van Limburg.

Hendrik Van Crombrugge is scherp voor zijn ploeg

Hij was opvallend scherp. "Dit was een heel slechte match, van beide ploegen, beneden alle peil. Maar we hebben wel drie punten gepakt en die tellen nu."

Genk klimt zo wel in het klassement. Even stond het op de zesde plaats, maar na de overwinning van STVV zakten ze naar de zevende plek. "Ik hecht daar absoluut geen enkele waarde aan", zegt Van Crombrugge nog.

"Want volgende week kan het weer anders zijn en dan krijg ik de vraag of ik het erg vind dat we uit die top zes getuimeld zouden zijn. Gewoon nuchter blijven en punten pakken, dat moeten we doen. Dan zal ons spel sowieso nog beter worden", besluit hij.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

KRC Genk
Westerlo
Hendrik Van Crombrugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

