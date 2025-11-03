🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

Genk won met 0-1 op het veld van Westerlo, maar de fans waren het gespreksonderwerp. De thuisaanhang floot eigen spelers uit, terwijl de Genk-supporters ontbraken na een boycot. Zo vierde Genk richting een lege tribune.

Wedstrijden tussen Racing Genk en KVC Westerlo stellen de laatste jaren niet teleur. Hoewel een matige partij voetbal op een 0-1 overwinning voor de Limburgers eindigde, was er vooral veel te doen om de fans, van beide ploegen dan.

Het thuispubliek was namelijk opvallend stil en floot zelfs zijn eigen spelers uit na toch wel een goede prestatie van Westerlo. Verder waren er geen bezoekende supporters in het stadion.

Genk viert met een lege tribune

De Genk-fans hadden de match geboycot omdat er minder dan 500 uitfans welkom waren. Matte Smets liet zich uit over de situatie. "Het voelde een beetje raar om deze wedstrijd zonder supporters te spelen, want het was opvallend stil in het stadion, zeker voor rust", zei de verdediger bij Het Belang van Limburg.

"Een goed teken voor ons natuurlijk, dat we de thuisfans het zwijgen konden opleggen. Maar ik vier zo een zege toch liever samen met onze supporters", ging hij verder. Later werd er gevierd... richting een lege tribune.





"Ik weet niet wiens idee dat was. Dus ging ik maar gewoon mee", zei Smets. Het waren grappige beelden die de club zelf deelde. Donderdag kunnen de spelers opnieuw op hun supporters rekenen tegen Braga in de Europa League.