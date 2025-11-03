🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Genk won met 0-1 op het veld van Westerlo, maar de fans waren het gespreksonderwerp. De thuisaanhang floot eigen spelers uit, terwijl de Genk-supporters ontbraken na een boycot. Zo vierde Genk richting een lege tribune.

Wedstrijden tussen Racing Genk en KVC Westerlo stellen de laatste jaren niet teleur. Hoewel een matige partij voetbal op een 0-1 overwinning voor de Limburgers eindigde, was er vooral veel te doen om de fans, van beide ploegen dan.

Het thuispubliek was namelijk opvallend stil en floot zelfs zijn eigen spelers uit na toch wel een goede prestatie van Westerlo. Verder waren er geen bezoekende supporters in het stadion.

Genk viert met een lege tribune

De Genk-fans hadden de match geboycot omdat er minder dan 500 uitfans welkom waren. Matte Smets liet zich uit over de situatie. "Het voelde een beetje raar om deze wedstrijd zonder supporters te spelen, want het was opvallend stil in het stadion, zeker voor rust", zei de verdediger bij Het Belang van Limburg.

"Een goed teken voor ons natuurlijk, dat we de thuisfans het zwijgen konden opleggen. Maar ik vier zo een zege toch liever samen met onze supporters", ging hij verder. Later werd er gevierd... richting een lege tribune.

"Ik weet niet wiens idee dat was. Dus ging ik maar gewoon mee", zei Smets. Het waren grappige beelden die de club zelf deelde. Donderdag kunnen de spelers opnieuw op hun supporters rekenen tegen Braga in de Europa League.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door KRC Genk (@krcgenkofficial)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo

Meer nieuws

Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

11:00
Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

07:40
Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

14:40
1
Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

07:00
Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

14:20
Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

13:45
1
David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

14:10
Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

13:30
4
Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

13:00
7
Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

12:40
4
Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

12:30
Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

12:20
Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

22:00
"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

11:20
1
Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

21:00
De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

11:40
Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

12:00
Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

10:00
11
Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

10:30
Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

19:00
5
Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

09:00
1
Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

18:30
Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? Analyse

Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in?

08:10
18
Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

09:30
Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

08:40
Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

18:00
Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

08:00
8
Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

Racisme-incident in Franse Ligue 1 met voormalige JPL-speler: "Dit is gewoon waanzinnig"

08:20
Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken" Reactie

Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken"

07:30
Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

07:20
8
David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

06:00
Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

16:00
KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

02/11
🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

15:30
Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

roeienongt roeienongt over Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? laszlo laszlo over Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar" ATID ATID over Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp snuffel snuffel over Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd" Nelvafrel Nelvafrel over Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle" Andreas2962 Andreas2962 over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco Bartjen Bartjen over Strijd om promotie wakker geschud: Kortrijk pakt uit met belangrijke zege bij Beerschot Nelvafrel Nelvafrel over Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved