Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over Westerlo-fans die eigen spelers uitfluiten

Westerlo verloor zondag met 0-1 van KRC Genk, maar leverde een sterke prestatie. Toch keerden de fans zich tegen hun ploeg: ondanks de inzet en het betere spel volgde na afloop een luid fluitconcert. Hein Vanhaezebrouck begreep daar niets van.

Westerlo speelde een prima wedstrijd tegen KRC Genk, maar ging zondagnamiddag wel met 0-1 onderuit. Dat is zeker geen schande gezien de prestatie die de Kemphanen leverden.

Maar de fans waren minder gelukkig. Na de tegenvallende resultaten van de weken voordien en de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Beerschot verwachtten de fans inzet en vechtlust. Die was aanwezig, maar nog trakteerden de supporters hun spelers op een fluitconcert.

Hein Vanhaezebrouck begrijpt de fluitende Westerlo-fans niet

Enkele spelers zoals Dogucan Haspolat en Kyan Vaesen gingen praten met het publiek. Aster Nzeyimana vond het vreemd en begreep er niet veel van. Volgens hem moest zoiets niet gebeuren na een prima prestatie.

"Ik snap het niet", zei ook Hein Vanhaezebrouck bij DAZN. "Er is geen enkele reden om dit te doen. Hun ploeg heeft hier fantastisch gespeeld en je moet de ploeg nu alleen maar ondersteunen."





"Ik ga er volledig mee akkoord", besloot Nzeyimana. Volgend weekend spelen de Kemphanen op bezoek bij Charleroi. De spelers en coach zullen ongetwijfeld op de volle steun van hun fans rekenen voor die moeilijke verplaatsing.