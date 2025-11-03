Flinke opsteker voor KRC Genk na nipte zege tegen Westerlo

Racing Genk pakte een gevleide 0-1-zege bij Westerlo na een zwakke tweede helft. Toch overheerst opluchting: goudhaantje Konstantinos Karetsas lijkt ongedeerd na zijn pijnlijke uitval in de slotfase.

Racing Genk nam het zondagnamiddag op tegen KVC Westerlo. Voor rust verliep het redelijk goed, maar na de pauze waren de Limburgers eigenlijk nergens meer. Toch werd er met 0-1 gewonnen.

Een gevleide zege, maar daar klaagt momenteel niemand over bij Genk. Zoals coach Thorsten Fink liet verstaan: enkel de punten zijn belangrijk op dit moment.

Maar ondanks de drie punten was er ook een schrikmomentje voor de Genkse supporters. Goudhaantje Konstantinos Karetsas moest enkele minuten lang verzorgd worden op het veld, zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd.

Geen schade bij Kos Karetsas

Hij werd uiteindelijk vervangen, maar ging al hinkend van het veld. Het waren geen geruststellende beelden, maar uiteindelijk lijkt toch alles goed te gaan.





Het Laatste Nieuws weet namelijk dat Karetsas na afloop geen last meer had van zijn kwetsuur. Zo lijkt het erop dat hij tegen Braga gewoon weer in actie kan komen deze week.