Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

Konstantinos Karetsas heeft nog eens van zich doen spreken. Tot een paar weken geleden kreeg hij nog kritiek van de buitenwereld, maar inmiddels heeft hij zijn plek bij Genk weer veroverd.

Karetsas maakte een tijdje geen deel uit van het Genkse basiselftal. Analisten vonden dat hij tijdens die periode te weinig goesting uitstraalde om zich in de ploeg te knokken. Sinds de Europa League-wedstrijd tegen Betis staat hij weer in de ploeg en deze namiddag op het veld van Westerlo toonde de Griek hoe hij van waarde kan zijn.

Karetsas gaf immers de assist voor het openingsdoelpunt van Oh. Het 17-jarige talent dacht sneller dan de rest en kopte de bal mooi in de loop van Oh. De Zuid-Koreaan kon vervolgens met een gekruist schot de score openen. Genk stond aan de rust nog 0-1 voor en toen namen ze bij DAZN ook een opvallend interview af van Karetsas.

Variatie aan opvallende momenten voor Karetsas

De eerste helft had zowat van alles in petto voor hem. Hij schudde een panna uit zijn voeten, gaf dus een assist en moest ook even op rechtsachter depanneren. Welke van deze drie zaken was het mooiste moment. "Panna, panna", zei Karetsas snel, voor hij zichzelf corrigeerde. "Sorry, neen, neen. Het was de assist."

In elk geval werd op die assist nog even doorgegaan. Het gebeurt immers niet vaak dat Karetsas zich kan onderscheiden met het hoofd, opperde de journalist. De Genk-speler was duidelijk een andere mening toegedaan. "Jawel, dat gebeurt wel heel vaak, maar op training. Ik ben één van de beteren met de kop", zweert Karetsas.

Had Karetsas een spits kunnen zijn?

Dat is dan best wel een opvallende kwaliteit voor een jongen van slechts 1m73. "Als ik lengte had, dan was ik misschien een spits", lacht Karetsas. We kijken alvast uit naar het volgende moment waarop hij belangrijk kan zijn met een kopbal.