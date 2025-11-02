Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

Thorsten Fink haalde opgelucht adem zondagnamiddag: eindelijk behaalde KRC Genk nog eens een overwinning met een clean sheet. Dat was al heel lang geleden.

De lange reeks van wedstrijden zonder clean sheet is eindelijk weg bij Genk. De Limburgers konden hun doel, met wat geluk, schoonhouden tegen Westerlo. Twee keer belandde een afstandsschot op de lat.

"We kwamen 0-1 voor en toen lieten we ze komen, dat mocht. We verdedigden goed en gaven niet veel weg. Op aanvallend vlak kan het wel wat beter", reageerde Fink na afloop bij DAZN.

Het voetbal was niet goed, zeker niet na rust, maar dat is nu even niet belangrijk. "Enkel het resultaat was van belang voor ons. Dat is het belangrijkste vandaag, en die clean sheet geeft iedereen vertrouwen."

Het zijn alleen de punten die tellen momenteel

Konstantinos Karetsas speelde een heel goede wedstrijd, hij vertelde al dat hij zich weer helemaal zichzelf voelt. "Oh, zei hij dat? Ik geef hem meer vrijheid, maar hij werkt ook heel hard", ging de Duitse trainer er dieper op in.





"Als je voelt dat je hard werkt, dan voel je jezelf automatisch beter op het veld. Hij kan vanop rechts ook naar binnenkomen met zijn linkervoet. Ik heb ook veel met hem gesproken. Hij is in een goede vorm."

De drie punten zijn binnen, maar er zijn nog heel wat zaken die beter kunnen. "Er is nog veel ruimte voor verbetering in balbezit. We zijn een topploeg en kunnen beter doen. Maar we moesten gewoon winnen en die clean sheet behalen vandaag. Enkel het resultaat telde", besluit Fink.