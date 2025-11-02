Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

KRC Genk is maar wat blij dat een van zijn sterkhouders een bijzondere mijlpaal kan vieren. Op sociale media wordt Patrik Hrosovsky dan ook danig in de bloemetjes gezet.

De 33-jarige Slovaak verscheen zondagmiddag aan de aftrap in de uitwedstrijd van KRC Genk in en tegen Westerlo. Nochtans had Thorsten Fink voorafgaand aan die partij een vraagteken geplaatst bij een eventuele basisplaats voor Hrosovsky. De Duitse coach moest kiezen tussen hem en Sattlberger. Het werd dan toch Hrosovsky.

De middenvelder zou uiteindelijk zelfs de volledige wedstrijd tussen de lijnen staan. Sattlberger moest het doen met een invalbeurt. Voor Hrosovsky was het meteen zijn 250ste wedstrijd voor Genk. Dat zetten de Limburgers met veel plezier in de verf op sociale media. "Patje viert zijn 250ste wedstrijd als een Genkie", schrijven ze bij Genk op X.

Patje celebrating his 250th appearance as a Genkie 💙 #mijnploeg pic.twitter.com/ZgR1fqPoUi — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 2, 2025

Daar hoort ook een foto van Hrosovsky bij met een vermelding van het aantal van 250 wedstrijden en een welgemeende: "Thank you, Patje". Een verkleinwoord van een naam klinkt toch altijd wat volkser. Het staat in elk geval buiten kijf dat Hrosovsky Genk al heel veel heeft bijgebracht sinds zijn komst bij de ploeg in augustus 2019.





Wat vliegt de tijd. Hrosovsky kwam toen over van het Tsjechische Viktoria Pilsen. Genk moest wel meer dan 5 miljoen euro voor hem op tafel leggen, maar inmiddels heeft Hrosovsky wel getoond dat hij dat bedrag waard was. Hrosovsky eiste al snel een belangrijke rol op bij Genk en ontpopte zich uiteindelijk tot een van de sleutelspelers.

250 reasons why he’ll forever be one of us 💙 #mijnploeg pic.twitter.com/2WMIvsoiuw — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 2, 2025

Inmiddels is hij stilaan in de herfst van zijn carrière beland en kan hij met zijn ervaring zeker nog van waarde zijn. In een tweede tweet laat Genk zien welke complimenten hij allemaal krijgt: "250 redenen waarom hij altijd een van ons zal zijn". Hrosovsky heeft nog een contract tot het einde van het seizoen.