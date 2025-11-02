KAA Gent krijgt 4-0 pandoering van OH Leuven: dit heeft Ivan Leko te zeggen

KAA Gent leed een zware nederlaag op het veld van OH Leuven. Ivan Leko stelde de schade vast op zijn persconferentie.

KAA Gent kreeg zondag een zware 4-0 pandoering van OH Leuven. De Buffalo's hadden hun lesje nog niet geleerd, na de 4-1 nederlaag tegen Zulte Waregem enkele weken geleden.

"Het was eigenlijk lang een typische 0-0", zei Ivan Leko na afloop bij Sporza. "We moesten gewoon kalm blijven en ons moment afwachten om te scoren. Maar dan geven we een stilstaande fase weg, waarvan we wisten dat het een wapen van OHL was."

Leko wil van Gent snel een stabiele ploeg maken

"Daarna volgt dan meteen een ongelofelijke tweede goal, die je maar in 1 op de 10 pogingen zal scoren", ging de Kroaat verder. "Na de rust wilden we dan meer risico's nemen, maar het derde doelpunt was de sleutel. Bij 2-1 is alles nog mogelijk, maar bij 3-0 is het afgelopen. Het is pijnlijk en zwaar om te verteren."

De trainer van KAA Gent blijft er dus nog best rustig onder. Dat is in het verleden al anders geweest. "Dit is geen wedstrijd om met 4-0 te verliezen. Als we matuurder zijn, blijft het 0-0 en wacht je je moment af om je kans te grijpen."





"Nu voelt het stom om het uit te leggen na een 4-0-nederlaag. Het is jammer, want we willen snel stabiel worden dit seizoen. Dan helpen de grote verschillen in prestaties niet", besluit Leko.