Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

KAA Gent kreeg een zware 4-0-opdoffer tegen OHL. Coach Ivan Leko spaart zijn spelers dit keer en neemt de schuld zelf op zich, na opnieuw een pijnlijke uitnederlaag voor de Buffalo's.

KAA Gent verloor met 4-0 van Oud-Heverlee Leuven. Een uitslag die er eigenlijk nooit had mogen staan nadat de Buffalo's eerder dit seizoen al met 4-1 verloren van Zulte Waregem.

Na enkele goede wedstrijden leek de trein vertrokken, maar deze nederlaag zal ongetwijfeld lang nazinderen. De match zal geanalyseerd moeten worden, maar een merkbaar verschil is wel dat coach Ivan Leko deze keer niet meteen naar zijn spelers wijst.

Ivan Leko slaat mea culpa

Wel naar zichzelf. "Misschien had ik achterin voor meer gestalte moeten kiezen. Dat spookt nu wel door mijn hoofd", zei de Kroaat bij Het Nieuwsblad. Net nu ze op de goede weg waren gebeurt dit. "Voor de tweede uitmatch op rij. Dat is zorgwekkend. Het verschil tussen Gent thuis en Gent uit baart me zorgen."

"Eén foutje kan het vertrouwen van een ploeg doen kelderen. En dat is precies wat ons nu overkomt. Alleen mag dat op dit niveau niet", gaat Leko verder. Nog opvallend: de trainer van Gent kon moeilijk overschakelen naar zijn plan B.





"Aan de rust switchte ik naar een plan B en gooide ik er een tweede spits in. Alleen hadden we daar al weken niet meer op getraind", klonk het nog.