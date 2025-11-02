🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie

KAA Gent kreeg zondag een pandoering van OH Leuven: 4-0. Het team van Ivan Leko leek mentaal gebroken, met Max Dean als triest voorbeeld. De Engelsman miste een strafschop, verloor later zijn zelfbeheersing en ging zwaar over de schreef.

KAA Gent verloor zondagnamiddag met 4-0 van OH Leuven. De thuisploeg boekte zijn eerste overwinning onder Felice Mazzu, terwijl de troepen van Ivan Leko een offday hadden.

En wat voor één. Na de 4-1 nederlaag tegen Zulte Waregem dachten de fans dat de spelers hun lesje hadden geleerd, maar nu gingen de Buffalo's opnieuw zwaar de boot in. Leko heeft mentaal oplapwerk.

Het grootste voorbeeld daarvan is Max Dean. Hij werd bij de rust ingebracht voor Franck Surdez. De Engelsman beleefde een degelijke invalbeurt, tot hij een strafschop miste.

Het werd rood voor de ogen van Max Dean

De frustraties speelden hem parten. In het absolute slot pakte hij uit met een ware aanslag op Mathieu Maertens. Een zwaar overdreven tackle die absoluut nergens voor nodig was. Een schoolvoorbeeld van donkerrood.





😳 | Max Dean was WOEST nadat hij rood kreeg! 🟥😤 #OHLGNT pic.twitter.com/jb2u5AZk8t — DAZN België (@DAZN_BENL) November 2, 2025

Dean mag zich verwachten aan meerdere speeldagen schorsing, zoiets hoort niet thuis op een voetbalveld. Wat nog extra opviel was zijn reactie nadien. De spits kon eerst niet eens geloven dat hij rood pakte voor zijn tackle.

Nadien ging Birger Verstraeten verhaal halen en toen gingen écht alle lichten uit bij Dean. De Buffalo moest met man en macht worden tegengehouden.