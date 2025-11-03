Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

KAA Gent kreeg een zware 4-0-pandoering bij OH Leuven, maar de rode kaart voor spits Max Dean zorgde voor nog meer opschudding. Zijn brutale tackle liet zelfs oud-scheidsrechter Serge Gumienny sprakeloos achter.

KAA Gent verloor met 4-0 op het veld van OH Leuven. Het stelt niet gerust, ook zeker niet na was Max Dean plots deed. De stoppen sloegen plots helemal door bij de spits.

Dean tackelde Mathieu Maertens langs achteren, een ware aanslag. Hij kreeg rood voor zijn smerige overtreding, en was toen zelfs verbaasd over die kaart. Serge Gumienny begreep het niet.

Gumienny staat versteld van Dean's fout

"Zo een zware fout heb ik nog niet vaak gezien", zegt de voormalige scheidsrechter bij Het Belang van Limburg. "Een tackle langs achteren, met hoog geheven been en de studs vooruit in de knieholte van je tegenstander."

Een schoolvoorbeeld van een donkerrode kaart. "Wat moet je meer doen om rood te krijgen? En dan nog die belachelijke reactie achteraf."





"Ik hoop dat ze die jongen na de wedstrijd in een potje hebben laten plassen. Want hoe hij daar reageerde, daar stel ik me toch vragen bij", besluit Gumienny.