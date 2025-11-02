Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

Van een debuut gesproken ... Felice Mazzu ging meteen door in de Beker van België met OH Leuven en in zijn eerste wedstrijd in de competitie won hij meteen met 4-0 van KAA Gent. En dus is er veel vreugde in Leuven.

OH Leuven had nog geen makkelijk seizoen gekend, maar sinds de komst van Felice Mazzu lijkt er plots een nieuwe wind te blazen doorheen de club.

Een gevoel dat ook leeft bij de spelers, die meteen vol lof waren na de zege tegen KAA Gent - een duel dat met ruime cijfers (4-0) werd gewonnen.

Het verschil met vroegere is er volgens doelman Tobe Leysen zeker. "Ervoor speelden we misschien net iets te academisch, met Mazzu komt de nadruk toch wat meer op volle gas voetballen", aldus de doelman in Het Belang van Limburg.





Felice Mazzu geeft spelers meteen vrijaf

Mazzu zelf was ook blij na de 4-0 zege. "Ik hoop dat de spelers zich nu ook bewust worden van hun potentieel en dat we op deze weg kunnen verdergaan."

In een speech aan de spelers gaf hij bovendien hen meteen twee dagen vrijaf. Ook dat zal na moeilijke en zware maanden wel eens deugd doen, zoveel is duidelijk. Is de Leuvense trein eindelijk vertrokken?