Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Er is deze week heel wat te doen over de zware tackle van Max Dean in de match in de Jupiler Pro League op bezoek bij OH Leuven. Bij een 4-0 stand torpedeerde hij Mathieu Maertens langs achteren. Daarna ging hij nog eens helemaal uit zijn plaat bij het zien van de rode kaart.

Het was niet het avondje voor Max Dean in Leuven. Eerst miste hij een elfmeter om Gent misschien toch nog iet of wat in de wedstrijd te brengen, even later ging hij er af met een rode kaart.

Voor zijn charge op Mathieu Maertens - en ook zijn reactie na het voorval - moet hij mogelijk tot zes wedstrijden aan de kant zitten, waarvan vier effectief.

😳 | Max Dean was WOEST nadat hij rood kreeg! 🟥😤 #OHLGNT pic.twitter.com/jb2u5AZk8t — DAZN België (@DAZN_BENL) November 2, 2025

Een uitspraak is er nog niet, maar het ziet er niet meteen goed uit voor de aanvaller van Gent naar de komende weken toe. Compleet logisch, volgens diverse analisten dan toch.





Volledig terecht om Max Dean zwaar te schorsen

"Volledig terecht. Die heeft er zes seconden achtergelopen hé. Hij had tijd om na te denken", aldus Joris Brys en Filip Joos quasi in koor in 90 Minutes. Steven Defour vond de fout erg, maar vond de reactie nog erger.

"Het mag een verzwarend element zijn", vond ook Filip Joos daarover. Wesley Sonck pikte in: "Hij was nog kwaad op alles en iedereen ook ... Dat was voor mij ook veel erger."