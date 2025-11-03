"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

KAA Gent beleefde alweer een offday, deze keer op bezoek bij OH Leuven. Na de 4-1 nederlaag enkele weken geleden bij Zulte Waregem werd het nu 4-0. En dus zijn ook de analisten best wel streng voor De Buffalo's.

"Wat er aan de hand is met KAA Gent? Dat ze het zelf niet goed weten. En ook de trainer Ivan Leko niet", opende Peter Vandenbempt zijn analyse in de gelijknamige podcast.

Vernedering voor KAA Gent wat ze tegen OH Leuven lieten zien

"Gent speelde zowel defensief als offensief een non-match. OH Leuven was gretig, maar ook niet goed aan de bal. 4-0 tegen een ploeg die enkel op speeldag 1 nog een keertje twee keer kon scoren? Dat is toch wel een vernedering."

"KAA Gent vierde onlangs zijn 125e verjaardag, maar het speelde vooral als een 125-jarige. Dat kan toch niet de bedoeling zijn", klonk het in Vandenbempt.

Geen ondergrens bij KAA Gent?

Volgens de analist is het verschil tussen uit en thuis bij Gent te groot en is er geen ondergrens meer die bewaakt kan worden als het gaat over het leveren van prestaties.





De man van de radio zag niemand die het team bij de hand nam of de ploeg in brand stak. Er mag stilaan wat meer stabiliteit verwacht worden. Zondag thuis tegen Genk gaan we misschien opnieuw andere dingen vertellen.