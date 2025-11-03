"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent beleefde alweer een offday, deze keer op bezoek bij OH Leuven. Na de 4-1 nederlaag enkele weken geleden bij Zulte Waregem werd het nu 4-0. En dus zijn ook de analisten best wel streng voor De Buffalo's.

"Wat er aan de hand is met KAA Gent? Dat ze het zelf niet goed weten. En ook de trainer Ivan Leko niet", opende Peter Vandenbempt zijn analyse in de gelijknamige podcast.

Vernedering voor KAA Gent wat ze tegen OH Leuven lieten zien

"Gent speelde zowel defensief als offensief een non-match. OH Leuven was gretig, maar ook niet goed aan de bal. 4-0 tegen een ploeg die enkel op speeldag 1 nog een keertje twee keer kon scoren? Dat is toch wel een vernedering."

"KAA Gent vierde onlangs zijn 125e verjaardag, maar het speelde vooral als een 125-jarige. Dat kan toch niet de bedoeling zijn", klonk het in Vandenbempt.

Geen ondergrens bij KAA Gent?

Volgens de analist is het verschil tussen uit en thuis bij Gent te groot en is er geen ondergrens meer die bewaakt kan worden als het gaat over het leveren van prestaties.

De man van de radio zag niemand die het team bij de hand nam of de ploeg in brand stak. Er mag stilaan wat meer stabiliteit verwacht worden. Zondag thuis tegen Genk gaan we misschien opnieuw andere dingen vertellen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
OH Leuven
Ivan Leko

Meer nieuws

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

17:20
9
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

22:30
Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

08:40
Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

22:15
La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

21:50
U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

22:00
'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

21:40
2
Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..." Reactie

Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..."

20:40
Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

21:01
Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

21:20
4
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
9
Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

20:00
1
🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

20:20
1
Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

19:30
Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

19:00
3
Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

19:20
Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

10:00
11
Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

18:20
3
De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

18:40
2
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

17:00
35
WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

17:42
17
Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

17:40
Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

17:10
3
'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

16:00
Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

16:30
Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

14:20
1
🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

15:00
Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

15:30
6
Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

14:40
2
David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

14:10
Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

13:45
2
Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

13:30
12
Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

13:00
9
Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

12:40
6
Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ... poestexas poestexas over 'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens' Dirk ie Dirk ie over Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG MALYNWA MALYNWA over Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015? Joske89 Joske89 over Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon Alex1898 Alex1898 over Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting E. Stoefs E. Stoefs over WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië Meut Meut over Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" Meut Meut over 🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved