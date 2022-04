AA Gent speelt OH Leuven helemaal zoek, ultieme ontlading ontbreekt voor Tita Tovenaar & co

AA Gent droomde nog van play-off 1, maar wist dat het dan moest rekenen op een klein mirakel in Kortrijk - Anderlecht. Zelf moest het natuurlijk om te beginnen de punten thuishouden tegen OH Leuven en als het kon met goed voetbal.

Voor de Buffalo's kon play-off 1 nog, maar dan moest het zelf winnen van OH Leuven en mocht Anderlecht dat niet doen op bezoek bij KV Kortrijk. AA Gent moest het wel doen zonder de afwezigen Vadis Odjidja en Okumu. Bezus en Hanche-Olsen waren de vervangers van dienst.

Half oog op Kortrijk

OHL had niets meer te winnen of te verliezen, maar Marc Brys wilde wel op een goede manier afscheid nemen van het seizoen. En van doelman Romo, die transfervrij vertrekt bij de Leuvenaars en nog eens in doel mocht staan. Ngawa verving Dewaest, de andere namen bleven staan - Sory Kaba bleef op de bank.

© photonews

© photonews

AA Gent trok meteen ten strijde en wilde er echt het beste van maken, maar niet voor het eerst dit seizoen mangelde het toch wel wat aan de efficiëntie bij de Buffalo's. Het was allemaal net niet van Bezus, Depoitre, Tissoudali en co - de beste kans was zelfs voor de bezoekers, maar Roef was bij de pinken.

Het grootste applaus van het eerste halfuur kwam vanuit het publiek bij de verrassende 1-0 voorsprong van Kortrijk tegen Anderlecht, wat later zette De Sart de Buffalo's virtueel in play-off 1 met een harde knal via Romo in het dak van het doel.

Demonstratie zonder kers op taart

Na de pauze bleef de thuisploeg dominant en het kreeg kansen genoeg om zeker vijf keer extra te scoren, maar Tissoudali zag in de fase van de waarheid altijd wel net iets verkeerd lopen. Op een keertje na, toen hij de 2-0 na een kap overhoeks wél binnentrapte.

© photonews

© photonews

Gent zo op weg naar een makkelijke thuiszege, die nooit echt in het gedrang kwam ook al probeerde Leuven met wat nieuwe krachten toch nog wat bakens te verzetten. Hjulsager trapte heerlijk de 3-0 in de winkelhaak en zo was de match helemaal gespeeld.

Tarik Tissoudali had er dan plots wél zin in en speelde in drie minuten de bezoekers helemaal ziek: 5-0 en de hattrick binnen voor Tita Tovenaar. Het was dus vooral uitkijken naar Kortrijk - Anderlecht. Paars-wit was daar 1-3 voorgekomen, de 2-3 had voor spanning gezorgd in de Ghelamco Arena - de ontlading kwam nét niet.