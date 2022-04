Spelers en coach niet al te teleurgesteld na missen play-off 1: "Wisten dat kans klein was" en "Lopen over van vertrouwen"

AA Gent pakte 25 op 27 en blikte ook OH Leuven in met een knappe 5-0 zege. Toch was het niet voldoende voor play-off 1, al gingen de spelers wel uitbundig vieren met de supporters. Dus toch niet zo'n grote teleurstelling?

"Ik had er vooraf niet meer op gerekend", aldus Michael Ngadeu. "Ik was vrij zeker dat we play-off 1 niet meer zouden halen, maar wou me wel positief laten verrassen. Het werd nog spannend, maar het gebeurde niet."

"Natuurlijk is dit een teleurstelling, want we willen altijd zo hoog mogelijk geraken", pikte ook Sven Kums in. "Naar dat scherm kijken om het einde in Kortrijk - Anderlecht te zien was geen leuk moment, maar we hebben wel een hele mooie reeks neergezet en daar moeten we trots op zijn."

Hoop op mirakel, maar ...

En ook Hein Vanhaezebrouck was niet al te teleurgesteld: "We hoopten nog ergens op een mirakel, maar wisten dat de kans klein was dat we nog play-off 1 gingen halen."

"Dat wisten we al van vorige week, toen we punten lieten liggen tegen Cercle Brugge. We hebben alles geprobeerd, maar we rekenden er niet meer op. Toch ben ik trots op mijn spelers en we lopen over van vertrouwen."