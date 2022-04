Vooruitblikken op de bekerfinale met Eddy Snelders: "Vadis zou meer gemist worden bij Gent dan Verschaeren bij Anderlecht"

We kunnen beginnen aftellen naar de bekerfinale van komende maandag... Dat doen we met analisten en ex-spelers van beide ploegen. Vandaag laten we analist Eddy Snelders aan het woord. "Het is fiftyfifty, beide ploegen hebben efficiëntie gevonden."

"Het wordt een open wedstrijd. Er is gelijkwaardigheid tussen die twee ploegen", opent Snelders. "In de competitie vond ik Anderlecht beter dan Gent in de twee onderlinge duels. Maar soms wint ook de slimste en meest efficiëntie. En ja, dat was in de laatste wedstrijd Gent, al hadden ze eerder dit seizoen die efficiëntie niet. Maar Gent heeft ook al een paar slechte ervaringen gehad met bekerfinales. Herinner u maar KV Mechelen..."

Wat zou zwaarder doorwegen? Een afwezigheid van Vadis Odjidja bij Gent of het ontbreken van Yari Verschaeren bij Anderlecht?

"Vadis! Zeker en vast. Verschaeren reken ik nog niet bij de sterkhouders van Anderlecht. Yari heeft hard aan zichzelf moeten werken om in het elftal te geraken. Hij was lange tijd de nummer 11 van de basiself. Wel of niet spelen, het lag in de balans. Hij had soms niet genoeg draagkracht in een wedstrijd. De laatste weken vond ik dat wel een stuk beter. Maar zolang hij geen sterkhouder is, vind ik ook dat we zijn selectie voor de Rode Duivels in vraag mogen stellen."

En wat betekent Vadis dan voor Gent?

"Kijk, ik vind ook dat hij veel te weinig gebracht heeft naar gelang zijn kwaliteiten. Hij zou veel meer assists en goals moeten hebben op zijn positie. Bezus is daar wel beter in. Maar Vadis heeft dan weer veel meer werkkracht en hij dwingt respect af bij de tegenstander. Gent zonder Vadis is wel een aderlating."

De spitsenkoppels doen het wel goed bij beide ploegen.

"En 't is toch zoeken geweest. Zeker voor Tissoudali en Depoitre. Hadden zij direct alle twee deze efficiëntie gehad, had Gent in de top vier gezeten. Depoitre zijn heropstanding is wel opmerkelijk, zeker op zijn leeftijd. Hij heeft lang achter zijn beste vorm moeten aanlopen. Maar samen met Tissoudali is hij een meerwaarde. Ze zijn een efficiënt duo. Je mag ze geen vrijheid geven of je hangt eraan."

En dan hebben we Zirkzee-Kouamé.

"Die zijn complementair hé. Kouamé heeft veel diepgang en werkkracht, Zirkzee kan daar rond voetballen. Zirkzee heeft lang moeten wachten op zijn eerste doelpunt tegen een grote ploeg, maar hij is geëvolueerd, vind ik."

Wij vinden hem vooral meer aanwezig in de duels. Hij gaat ze niet meer uit de weg.

"Dat ook. Hij speelde vooral op techniek en anticipatie. HIj doet meer kilometers en hij zakt niet meer zo ver terug. Hij komt uit de rug van Kouamé en maakt gebruik van de ruimtes. Hij moet nu bevestigen in moeilijkere omstandigheden. Die zeven matchen die eraan komen zijn daar uitgelezen kansen voor."

Tot slot... Wie zie jij als favoriet?

"Ik heb geen favoriet. Het ligt helemaal open. Ik vind het twee gelijkwaardige ploegen."