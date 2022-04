Vanhaezebrouck trots, maar kijkt ook terug naar vorige week: "OHL had moeten winnen van Antwerp"

De spelers van AA Gent volgden de toegevoegde tijd in Kortrijk-Anderlecht op het grote scherm, maar al snel werd duidelijk dat er niks meer uit de bus ging vallen. Hein Vanhaezebrouck richtte zich achteraf al op de Europe Play-offs en liet de ontgoocheling varen.

AA Gent sloot met een fantastische 25 op 27 het seizoen af, maar net die twee punten die ze verloren vorige week kostten hen de Champions' Play-offs. Al liep het ook eerder al mis. Tijdens de seizoensstart en in de maand januari. "“We hebben een hele resem matchen gespeeld waarin we met kansen hebben gemorst", keek Hein nog even terug. "Die zijn niet op één hand te tellen."

Hij zag ook dat de tegenstand geluk had. "Onze tegenstander van vandaag, OHL, had vorige week altijd moeten winnen van Antwerp. Dat is ook één van de redenen waarom we er niet bij zijn."

Maar met de bekerfinale en een voorsprong van vier punten in de play-offs heeft Vanhaezebrouck nog genoeg doelen. "We lopen over van vertrouwen. Onze efficiëntie is een pak beter dan voor Nieuwjaar. De wedstrijd tegen OHL was een reden tot nog meer tevredenheid. Ik had mijn spelers gezegd dat ze dit moesten aanpakken als een bekerfinale. Hoe ze dat deden... Ik ben er trots op."