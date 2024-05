STVV-coach Thorsten Fink is duidelijk over zijn toekomst: "Ik heb mijn beslissing genomen"

STVV speelde zaterdag haar laatste wedstrijd van het seizoen tegen KAA Gent. De Truienaars verloren met 2-0 in wat ook wel eens de laatste wedstrijd van coach Thorsten Fink bij de club kan geweest zijn.

STVV nam het tijdens de laatste speeldag van de Europe Play-offs op tegen KAA Gent. De Buffalo's wonnen met 2-0 na doelpunten van Samoise en Fernandez-Pardo.

Voor Hein Vanhaezebrouck was het zijn laatste thuiswedstrijd als coach van KAA Gent. Hij zal volgend seizoen wat rust nemen. Voor STVV-coach Thorsten Fink kan het zijn laatste wedstrijd bij de Kanaries geweest zijn.

"Of dit mijn laatste match was als coach van STVV? Dat weet ik niet", reageerde hij volgens Het Belang van Limburg na afloop. "Er zijn veel geruchten maar zolang er niets getekend is, is er ook niets."

"Ik heb een contract in Sint-Truiden en mijn hart ligt momenteel bij deze club, waarmee ik een geweldig seizoen heb gehad. Ik ga nu niet zeggen of ik blijf of niet. Voor mezelf heb ik mijn beslissing natuurlijk wel al genomen. En die zal snel duidelijk worden", besluit Fink.

De Duitse coach zou bij KRC Genk de opvolger van Wouter Vrancken moeten worden. Uiteindelijk lag de bal in zijn kamp, dus het blijft afwachten voor welke uitdaging Fink heeft gekozen.