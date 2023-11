🎥 Opmerkelijk tafereel bij aanval van Antwerp, met hoofdrol voor scheidsrechter: "Wat doet die daar eigenlijk?"

De vrijdagavondmatch van Antwerp is niet zonder opmerkelijk tafereel voorbijgegaan. Scheidsrechter Bert Put eiste hierbij een rol op.

Het opmerkelijke moment kwam er al toen de wedstrijd nog echt moest losbarsten, na ruim 20 minuten voetballen. Michel-Ange Balikwisha kwam bij een aanval van Antwerp naar binnen, maar werd even teruggedreven. En wie kwam hij dan tegen? Juist, scheidsrechter Bert Put.

Er restte beide heren niets anders dan mekaar even goed vast te nemen. De aanval van Antwerp was in één klap voorbij, het spel werd stilgelegd. Ook de Eleven-commentator keek even verbaasd op van de actie van de ref. "Wat doet die daar eigenlijk?"

👬 | Bert Put heeft duidelijk geoefend op mandekking. 😅 #STVANT pic.twitter.com/KRUwf0Gg26 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) November 24, 2023

Meer dan een ongelukkig en ook wel lichtjes grappig moment was het uiteindelijk niet. De partij eindigde in een 1-1-gelijkspel.