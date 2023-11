Roland Duchâtelet veegt bikkelhard de mantel uit van Toby Alderweireld

Toby Alderweireld had na de wedstrijd tegen STVV het nodige kritiek op het kunstgrasveld van STVV. Roland Duchâtelet pikt dit echter niet.

Uithaal Toby Alderweireld

“Het kan toch niet dat er maar één ploeg is in onze competitie die op kunstgras speelt?”, was Alderweireld duidelijk na de wedstrijd tegen STVV. “Als tegenstander heb je tijd nodig om je aan deze ondergrond aan te passen. Eigenlijk is het een schande dat we op dit veld moeten spelen.”

Mark Van Bommel had ook de nodige kritiek op de kwaliteit van het kunstgrasveld. Roland Duchâtelet is hier echter niet over te spreken.

Roland Duchâtelet met de reactie

“Omdat mijnheer Alderweireld niet weet waarover hij spreekt”, klinkt het duidelijk tegenover Het Nieuwsblad. “Maar voetballers worden nu eenmaal voortdurend om hun mening gevraagd. En als ze gefrustreerd zijn, gaan ze anderen na-apen in hun domme uitspraken en de oorzaak van hun eigen falen elders zoeken. Het klopt ook gewoon niet wat hij zegt.”

Het voordeel van kunstgras

“In tegenstelling tot een natuurlijke grasmat zijn er geen speciale machines nodig die het gras doen groeien, want gras groeit pas vanaf acht graden. Er is ook minder water nodig in het onderhoud”, vervolgt Duchâtelet zijn pleidooi. “Het veld van STVV ligt er altijd goed bij, ook in de winter, zonder putten of modder."