Wisselvallige heenronde voor KRC Genk maar Joseph Paintsil doet mooie belofte aan supporters voor terugronde

KRC Genk kon afgelopen weekend niet winnen op het veld van Standard. De Limburgers moesten met lege handen naar huis na een 1-0 nederlaag.

Zo komt de club op de zesde plaats terecht na 15 speeldagen. De heenronde werd zo ook afgrond. Volgend weekend zal Racing Genk de terugronde starten met een topper tegen KAA Gent.

Genk had veel wisselvallige wedstrijden. Van een 0-1 nederlaag tegen Eupen aan het begin van het seizoen, tot 4-0 en 0-4 tegen respectievelijk KV Mechelen en RWDM. Tegen STVV en Antwerp stond Genk na een helft al drie doelpunten in het krijt. In de Limburgse derby werd het nog 3-3 en tegen Antwerp 3-2.

Joseph Paintsil blijft het positief zien. "Vorig jaar hadden we een erg goed seizoen. Dit seizoen gaat het ook niet slecht, we zijn op weg zoals je kan zien. Je kan niet iedere wedstrijd winnen. Waar momenteel de meeste focus op ligt, is bijblijven met de top zes. Daarna zien we wel. In de play-offs worden de punten gehalveerd en dan zien we wel. We kunnen dan op ieder moment terugkomen."

"Momenteel ben ik nog niet tevreden, maar later gaan de zaken nog veranderen. We zijn Genk en we geloven erin. Er zal verandering komen en we zullen beter doen voor de supporters en de Genk-familie", besluit de winger.

Opvallend is dat Genk-kapitein Bryan Heynen een pak positiever is. Genk heeft een druk programma met Europese wedstrijden. Aan het begin van dit seizoen was dit nog erger door de voorrondes van eerst de Champions Leauge, nadien Europa League en tenslotte de Conference League.

"Ik denk dat we langs een kant wel tevreden mogen zijn. We hebben een heel druk programma, we zijn vroeg begonnen aan het seizoen. We hebben weinig rust gehad tussen de laatste wedstrijden vorig jaar en de eerste dit seizoen."

Een paar gelijke spelen te veel volgens Heynen, maar voor de rest in orde. "Als we die wedstrijden bekijken denk ik dat we het zeker niet slecht hebben gedaan. Misschien hier en daar te veel gelijkgespeeld, maar buiten dat zeker een voldoende. Ik denk dat we zeker onze plaats in de top zes verdienen."