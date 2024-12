KRC Genk naar de kwartfinales nadat Hrosovsky zich in minuut 116 tot held van de avond kroont tegen Standard

KRC Genk heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. Het won na verlengingen met 2-1 van de Rouches. In minuut 116 werd Patrik Hrosovsky de grote held bij de thuisploeg.

KRC Genk ontving Standard woensdagavond in de Cegeka Arena voor de achtste finales van de Croky Cup. Bij Standard kwamen Epolo, Bulat en Calut in de ploeg. Fink wijzigde op zes posities. Karetsas, Penders, Nkuba, Oh, Bangoura en Cuesta kwamen in basis te staan.

Genk nam de wedstrijd al snel in handen, maar met al het balbezit werd uiteindelijk niet veel gedaan. De Limburgers zochten naar openingen, maar vonden die niet. Na een halfuur hadden we nog steeds geen echte kans gezien, buiten een schot van Bulat op Penders.

Vlak voor rust kreeg de thuisploeg wel twee enorme mogelijkheden. Eerst kopte Oh onbegrijpelijk naast, na een perfecte voorzet van Kayembe. Dan viel Genk met drie aan tegen twee verdedigers van Standard. Oh had de bal en knalde van buiten de zestienmeter zelf op doel, terwijl Karetsas vrij naast hem liep.

Zo gingen we met een 0-0 tussenstand de rust in. Na rust bleven de slordigheden er bij beide ploegen in. Iets na het uur kon uitgerekend Zeqiri het openingsdoelpunt scoren tegen zijn ex-club. Hij bracht Standard op voorsprong nadat Genk enorm veel ruimte liet liggen in de verdediging.

Niet veel later kon invaller Tolu de bordjes weer gelijkhangen. Steuckers schilderde een voorzet mooi op zijn hoofd en de spits kopte piekfijn binnen. De wedstrijd ging goed gelijk op, tot Genk een slotoffensief inzette. De Limburgers raapten nog zeker twee heel grote kansen bij elkaar, maar konden niet scoren in de reguliere speeltijd, dus gingen we de verlengingen in.

Benjdida trapte de 1-2 tegen de netten, al werd er eerder gevlagd voor offside van Camara. Het zal in ieder geval heel nipt zijn geweest. Nadien was het weer Standard met een geweldige kans. Ayensa knalde richting doel, maar El Ouahdi kon nog net wegkoppen.

In de tweede helft van de extra tijd was het wel Genk dat op zoek ging naar een tweede doelpunt. In minuut 116 was het Patrick Hrosovsky die zijn club richting de kwartfinales knalde. Hij kreeg de bal voor zijn voeten nadat Epolo het leer wegbokste bij een corner en twijfelde niet.

Het bekeravontuur eindigt dus hier voor de Rouches. Genk speelt de kwartfinales en staat dus al verder dan vorig jaar, toen het door KV Oostende in de achtste finales werd uitgeschakeld.