Nagelbijter en strafschoppen: Royal Antwerp voorbij Kortrijk en een stap dichter bij het Atomium

Royal Antwerp FC zit in de kwartfinales van de Beker van België. Na een billenknijper tegen KV Kortrijk had het strafschoppen nodig om het verschil te maken. Bruno en Fossum waren de antihelden voor De Kerels, Alderweireld maakte de beslissende elfmeter.

KV Kortrijk strijdt tegen degradatie in de Jupiler Pro League, Royal Antwerp staat aan de andere kant van de tabel. Beide ploegen willen echter ook van de Beker van België een doel maken - het is en blijft de kortste weg naar Europa in ons land.

Dat was ook te zien aan de basisopstellingen. Bij Kortrijk de verwachte elf namen tussen de lijnen, met behalve in doel door een blessure voor Vandenberghe geen wijzigingen in vergelijking met afgelopen weekend.

Janssen mist de beste mogelijkheid in kansarme match

Net als Freyr Alexandersson wisselde ook Jonas De Roeck niet enorm veel. Butez loste Lammens af in doel, terwijl Corbanie en Valencia in de plaats van Costa en Kerk kwamen. Die laatste zou later in de match wel heel sterk invallen.

Het eerste halfuur was KV Kortrijk baas, al kon het met dat overwicht niet al te veel kansen afdwingen. Ferri kwam een keertje een teen te kort, verder was het al snel Antwerp dat er beter begon uit te komen. In de slotfase van de eerste helft was het Janssen die een keertje dicht bij de 0-1 kwam.

© photonews

Dat was ook het lot in de tweede helft. Kortrijk even dominant, maar daarna vooral een sterker Antwerp, Janssen die een grote kans van dichtbij miste en al bij al weinig mogelijkheden. De 0-0 na 90 minuten was dan ook vrij logisch te noemen.

Antwerp doet het na strafschoppen

in de verlengingen probeerde Kerk de bakens nog te verzetten met een aantal interessante dribbels, maar tot doelpunten kwam niemand meer en dus stevenden we af op strafschoppen in het Guldensporenstadion.

Massimo Bruno mikte daarin op de paal en Iver Fossum trapte hoog over, waardoor Antwerp uiteindelijk aan vier gelukte strafschoppen genoeg had om door te mogen naar de kwartfinales van de Beker van België. Kortrijk blijft met een kater achter.