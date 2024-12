Club Brugge knikkert Patro Eisden uit de Croky Cup en plaatst zich ondanks zware blunder van Jackers als eerste voor de kwartfinales

Club Brugge heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. Blauw-zwart won met 1-3 van Patro Eisden Maasmechelen. Na een blunder van doelman Jackers werd het even spannend, maar na de rust kon Club toch het verschil maken.

Patro Eisden Maasmechelen mocht dinsdagavond Club Brugge ontvangen voor de achtste finale van de Croky Cup. Club-coach Nicky Hayen wisselde zes spelers in vergelijking met de match tegen Dender. Jackers, Sabbe, Romero, Nielsen, Talbi, en Vermant kwamen in de ploeg. Stijn Stijnen koos voor zijn sterkste elf.

De bezoekers namen het spel al snel in handen, zoals verwacht ook. Opvallend was wel dat Patro Eisden de eerste tien minuten niet eens probeerde om mee te voetballen. Telkens wanneer een speler de bal voor zijn voeten kreeg, werd het leer zo ver mogelijk naar voren getrapt.

Club Brugge zocht naar openingen en vond die ook. Na iets minder dan een kwartier spelen kon Tzolis vanuit het middenveld een heerlijke steekpass geven tot bij Nielsen. Hij kwam ook in oog met doelman Belin en knalde het leer staalhard tegen de touwen.

© photonews

Na het openingsdoelpunt durfde Patro meer mee te spelen, en zetten ze goed druk naar voren. Dit loonde, want rond het halfuur kon Van Eenoo de bordjes alweer gelijkhangen na een zware blunder van doelman Jackers. Hij kreeg de bal in zijn eigen strafschopgebied niet goed onder controle waardoor Bammens hem het leer makkelijk kon ontfutselen. Die gaf tot bij Van Eenoo die in een leeg doel kon scoren. Alles te herdoen voor Club.

Dit doelpunt gaf duidelijk vertrouwen want er waren periodes waarin Patro de beter ploeg was. Helemaal op het einde van de eerste helft zette blauw-zwart nog even alles op alles om op slag van rust te scoren, maar slaagde hier niet in. Meteen na de rust ging het iets beter...

Vanaken werd alleen gelaten bij een hoekschop en kon het leer vrij in doel koppen. Slecht verdedigd en daarvan profiteerde de middenvelder. Het bleef een leuke wedstrijd om te volgen, het spel ging goed op en neer, al was het kwaliteitsverschil nog wel te merken.

Patro bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, terwijl Brugge wel meer controle over de wedstrijd bleef houden. Uiteindelijk kon Jashari er nog 1-3 van maken, wat later ook de eindstand werd. Zo plaatst Club Brugge zich als eerste voor de kwartfinales van de Croky Cup. Voor Patro Eisden houdt het bekeravontuur hier op.