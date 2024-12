Beerschot en KV Mechelen serveren heerlijke rollercoaster in de beker: strafschoppen beslissen kraker op Het Kiel

Iedereen weet ondertussen wel dat Beerschot in eigen huis moeilijk te kloppen is, maar zou dat tegen KV Mechelen ook volstaan? In de beker moet er immers een winnaar zijn. Na een echte cupmatch moesten strafschoppen de beslissing brengen. Na 90 minuten stond het 1-1, na verlengingen 2-2.

Anderhalve week nadat ze elkaar troffen in de competitie, keken Beerschot en KV Mechelen elkaar opnieuw in de ogen. Malinwa haalde het toen met 3-0, maar er zijn tegenwoordig weinig ploegen die zich op de thuisreputatie van Beerschot niet de tanden stuk bijten. Een boeiende insteek voor deze achtste finale in de beker. Mechelen is elk seizoen wel gebrand op een lang bekeravontuur en domineerde het veldspel voor rust.

Alleen liet de creativiteit wel stevig te wensen over en ook de zeven hoekschoppen leverden niets op. Zo was de enige kans uit de eerste helft meteen ook de beste en het was er eentje voor Beerschot. Het afgeweken schot van Colassin viel perfect voor de voeten van Keita. De Ivoriaanse Fransman aarzelde toch even, dat gaf De Wolf de mogelijkheid om gepast tussen te komen.

Beerschot groeit in de partij

De thuisploeg had wel begrepen dat de kwalificatie er in zat. Na de pauze toonde paars-wit dan ook een stuk meer doelgerichtheid en initiatief. Dat was het recept om het commando een tijdje volledig over te nemen. De Wolf moest dan ook zijn kunnen tonen op een schot van Verlinden, nadat die zijn man fijntjes had uitgekapt. Ondanks de wijziging in het spelbeeld was het toch KV Mechelen dat toesloeg.

Hasi had met een dubbele vervanging al het evenwicht hersteld en zag zijn ploeg weer gevaarlijker worden. Lauberbach ontsnapte, maar besloot slap naast doel. Het gevaar kwam er nu slag om slinger. Weymans kopte aan de overkant recht op De Wolf, waarna het geen 1-0 maar 0-1 werd, na een balverovering aan de achterlijn. Shinton kwam eerst nog tussen, waarna uitgerekend ex-Antwerp-man Hairemans de 0-1 maakte.

Colassin dwingt verlengingen af

Het was nog niet afgelopen met het doelgevaar. Beerschot reageerde met een vrijschop van Al-Ghamdi die de bovenkant van de dwarsligger scheerde. Blijven proberen dacht de thuisploeg, en jawel, dat loonde. Colassin prikte de gelijkmaker binnen. Shinton stelde de verlengingen veilig door een afstandsschot van Schoofs te pareren.

© photonews

Na één van de betere Mechelse combinaties had Bafdili in de verlengingen de 1-2 aan de voet. Hij geraakte echter niet voorbij Shinton, ook niet in twee tijden. Dat zou de invaller zich nog enorm beklagen. Een bal in de box droppen, dat kan ook lonen. Konstantopoulos devieerde de 2-1 in doel. Alle venijn was nog niet achter de rug... In de slotminuten pakte bezoeker Ouattara zijn tweede geel ... maar maakte Bafdili nu wél 2-2!

Shinton de Beerschot-held bij de penalty's

Na vele omwegen moest de strafschoppenreeks dus beslissen. De keepers deden hun werk. Shinton stopte de elfmeters van Pflücke en Bafdili, De Wolf hield de elfmeter van Dagba tegen. Al-Ghamdi trapte Beerschot naar de kwartfinales.