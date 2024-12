Beerschot-trainer Dirk Kuyt geeft sceptici lik op stuk na haast feilloos penaltyplan: "Ook al zien sommigen dat anders"

Dirk Kuyt beleeft als trainer van Beerschot de laatste tijd steeds vaker mooie momenten. Als je sceptici iets kunt bewijzen, is dat altijd leuk. Dat doet de Nederlander momenteel door Beerschot in de competite en in de beker iets te geven om voor te spelen.

Kuyt moest wel wat bijsturen om in de bekerpartij tegen KVM het beste in zijn spelers naar boven te halen. "We hadden tactisch afspraken gemaakt om de tegenstander onder druk te zetten en die werden in de eerste helft niet volledig nageleefd. Dan kom je tegen een ploeg als Mechelen in de problemen. In de tweede helft hadden we volledige controle en we hadden het gevoel dat we er in de verlengingen ook overheen konden."

Zo leek het zich ook af te spelen, maar Beerschot slikte in extremis nog de 2-2. "Bij het overwinnen van ook die tegenslag speelt de factor geluk een rol maar ook de wilskracht. Het momentum achter onze ongeslagen reeks op Het Kiel blijft duren en dat willen we vasthouden. Er komen voor ons hele belangrijke weken aan. We zitten ook nog volop in de strijd om het behoud, ook al zien sommigen dat misschien anders."

Dirk Kuyt leert lessen uit eigen spelerscarrière

Beerschot heeft nu toch al enkele keren twijfelaars op hun nummer gezet. Best dus om de ploeg van Kuyt niet af te schrijven. Zijn spelers mogen eerst genieten van dit succes in de beker. Dat kwam er dus na penalty's en daar speelde de ervaring van de coach met een glansrijke spelerscarrière een rol in. "Ik heb zelf in mijn carrière veel penalty's genomen. De bepalende strafschopnemers zijn die bij penalty's 1, 3 en 5, vind ik."

Er zat dus een uitgedokterd systeem achter. "Bij de derde liep het niet goed, maar we stonden toen al op voorsprong. Ik had bewust Al-Ghamdi als laatste aangeduid. Hij kon zo over zijn teleurstelling geraken. Drie dagen eerder miste hij nog een penalty. Die ging er dan in de herneming wel in, maar voor hem zelf was dat een grote teleurstelling. Dat moment kon hij nu uitwissen en dat geeft hem een boost naar de toekomst toe."

Iedereen krijgt een rol bij Beerschot

Er moesten ook wel strafschoppen gestopt worden en dat deed Nick Shinton met verve. "De keeperstrainer neemt de keepers bij de hand, op basis van de verwachting van welke Mechelen-spelers een strafschop zouden kunnen nemen. Het is heel mooi om te zien hoe de keeperstrainer daar alle keepers een rol in geeft." Kortom: iedereen wordt belangrijk gemaakt bij Beerschot en dat draagt bij aan de opmars.