KV Mechelen slikt dubbele opdoffer met ook uitvallen Foulon, Club wordt moeilijk verhaal: "Hoop met elf te kunnen starten"

KV Mechelen is met een dubbele opdoffer teruggekeerd van Het Kiel. Sterkhouder Daam Foulon viel uit en tot overmaat van ramp is Mechelen ook nog eens uitgeschakeld na penalty's. De vraag is of de verlengingen zaterdag niet zullen doorwegen tegen een Club dat sowieso een dag extra rust heeft.

Er zijn wel wat zaken waar Besnik Hasi over kan treuren na de bekerwedstrijd op het veld van Beerschot. In grote lijnen zijn het drie dingen: hoe zijn ploeg Beerschot liet komen in de tweede helft, het missen van de kansen om de kwalificatie op zak te steken en de makkelijke manier waarop in het slot van de 90 minuten de 1-1 werd toegestaan.

De gelijkmaker van Colassin ligt Hasi wel op de maag. "Bij de 1-1 is het jammer hoe wij verdedigen. Als verdediging moet je altijd goed blijven staan in de eerste zone. Beerschot heeft wel een paar spelers die het verschil kunnen maken. We hadden het bijvoorbeeld vrij lastig met Verlinden. Dan moet je als ploeg verdedigen. Misschien was Beerschot in die fase iets alerter, maar wij staan niet goed in de eerste zone."

Spierblessure voor Foulon

Tot daar wat er misliep qua verloop van het spel. Daarnaast is er nog de blessurelast die bij Mechelen toeneemt. Na een halfuur moest Foulon reeds naar de kant. "Hij voelde tijdens het lopen ineens een steek." Een spierblessure dus. "We zullen een echo laten nemen. Het hangt er vanaf of het een spierscheur is, en zo ja, hoe groot die is."

De kans dat hij zaterdag paraat kan zijn is klein, terwijl zijn ploeg al minder rust heeft dan Club Brugge. "Het liefst zouden we meer dagen hebben om te kunnen recupereren. Beerschot had ook een kortere periode dan wij om de bekermatch voor te bereiden. Het is altijd zuur om 120 minuten te moeten spelen. Als je verliest na penalty's, is het nog zuurder."

Hasi moet puzzelen tegen Club Brugge

Mentaal is dat niet simpel, maar er moet toch vooral naar het fysieke aspect gekeken worden. "Er zijn ook een paar jongens twijfelachtig voor zaterdag. Ik hoop met elf te kunnen starten", grijnst Hasi. "Die rekening moest je voor het begin van het seizoen al maken, nu is het te laat."