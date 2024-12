Antoine Colassin floreert bij Beerschot en uitgerekend nu komt RSCA eraan: "Dat zijn typische Anderlecht-spelers"

Er komt een bijzonder moment aan voor Antoine Colassin, die zondag terugkeert naar het Lotto Park op het moment dat hij piekt bij Beerschot. Het zou uiteraard veel betekenen voor de spits om Anderlecht nog eens zijn kunnen te tonen.

De hoogtepunten stapelen zich voor hem op. Hij kroonde zich tot matchwinnaar tegen Cercle. Enkele dagen later dreigde het tegen KV Mechelen faliekant af te lopen in de beker, maar hij bleef geloven in een goede afloop en forceerde zelf verlengingen. Beerschot maakte het af in de penaltyreeks en kan genieten van een steeds beter wordende Colassin. "Ik speel nu meerdere matchen na elkaar. Ik voel me fysiek steeds beter."

"Ik voel me ook uitstekend binnen de groep", vervolgt Colassin over de positieve vibe. "Het doet plezier als je kan scoren en ik hoop dat het zo verder kan gaan. Het is heel speciaal voor mij om naar Anderlecht terug te keren. Anderlecht is een club waar ik bijna tien jaar gespeeld heb. Voor mij is dat iets speciaal. We geloven ook in onze kansen daar. We hebben thuis laten zien dat we ook tegen hen iets kunnen tonen."

Verwijzing naar stunt Beerschot

Dat is een verwijzing naar de stuntzege van Beerschot op Het Kiel in oktober. "We willen nu opnieuw met hen de strijd aangaan. Mentaal zit het goed. Het is normaal dat de sfeer goed is als de resultaten verbeteren. De goede sfeer is wel iets wat we nooit kwijt zijn geraakt. We zijn altijd een goede groep gebleven. Het doet iedereen plezier dat je dat nu ook ziet op het veld."

Beerschot zal zondag opnieuw op een sterke Colassin rekenen en de aanvaller krijgt ook lof van zijn coach. "Antoine weet als geen ander waar hij op welk moment in de zestien meter moet komen", zegt Dirk Kuyt. "Dat zijn typische Anderlecht-spelers, die vaak in de juiste positie komen om een forty five-bal te ontvangen. Hij weet als geen ander waar die bal komt."

Colassin zet grote stappen vooruit

Zijn capaciteiten beperken zich niet enkel daartoe. "Bij het doelpunt van Henderson tegen Cercle volgde hij ook nog mee. Antoine wordt sterker en sterker en er zit nog veel in hem. We zijn pas sinds onze wedstrijd tegen Westerlo bepaalde spelers aan het inpassen. Je ziet Antoine hele grote stappen maken." Dat mag hij zondag tegen Anderlecht tonen en daarna ook nog eens in de kwartfinales van de beker.