Nick Shinton ontpopt zich tot bekerheld Beerschot tegen KV Mechelen en geeft Dirk Kuyt compliment: "Stukje revanche"

Er waren nog andere spelers belangrijk, maar de bekerheld bij uitstek bij Beerschot was Nick Shinton woensdagavond. De doelman stopte tijdens de strafschoppenreeks twee elfmeters: cruciaal voor de kwalificatie.

"In het begin was het goed spel langs beide kanten, in de tweede helft vond ik ons een stuk beter", analyseerde Shinton. "De coach heeft tijdens de rust een paar dingen aangepast, dat heeft ons geholpen. Opnieuw naar buiten komen onder de aanmoedigingen van de supporters, dat geeft ons een boost. Jammer dat we op het einde van de verlengingen nog een goal slikten, want ik vond onze jongens goed spelen."

Door die late tegentreffer stond het na 120 minuten 2-2. Daarna was het Shinton-time. "Of ik een penaltyspecialist ben? Dat is aan jullie om te zeggen. Penalty's zijn sowieso een loterij, maar als je die goed voorbereid, heb je meer kans. Sowieso vatte ik de strafschoppenreeks met vertrouwen aan. Ik had al een paar goede ballen gepakt en krijg ook vertrouwen van de andere spelers en de coach."

Shinton wint mentaal spelletje

Samen met de keeperstrainer had hij ook goed bestudeerd tegenover welke spelers hij kon staan. "Ik had mij nog verwacht aan een paar andere strafschopnemers van KV Mechelen, maar die waren al naar de kant gegaan. Dan moet je je hieraan aanpassen. Inderdaad, dan is het een mentaal spelletje", blikt Shinton tevreden terug.

Er waren dan misschien wel penalty's nodig, maar het voornaamste blijft de uitkomst. Beerschot bekert een ronde verder en KV Mechelen niet. "We hebben een stukje revanche kunnen nemen op ons verlies in Mechelen in de competitie", is Shinton blij dat zijn ploeg toch wel even zijn gram kan halen. "Alleen maar positieve gevoelens vanavond."

Weerzien met Club Brugge mogelijk

Nog niet alle kwartfinalisten zijn bekend. Er kan dus wel wat gespeculeerd worden over de loting. Zit er een ontmoeting met een ex-club aan te komen? "Club Brugge als volgende tegenstander zou mooi zijn, maar een haalbare kaart is ook welkom."