Steven Defour komt nog eens terug op het einde van zijn voetbalcarrière: "Daar had ik het echt niet meer voor over"

Steven Defour sloot zijn carrière in 2021 af bij KV Mechelen. De middenvelder spreekt nog eens over zijn beslissing om te stoppen met spelen.

Op 33-jarige leeftijd hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak. Defour stopte bij KV Mechelen waar hij na een reeks blessures en een indrukwekkende loopbaan besloot te stoppen.

Nadien ging hij aan de slag als coach, en kwam hij dan ook weer bij KV Mechelen terecht. Een jaar geleden werd hij daar ontslagen en toen nam Besnik Hasi over.

Defour komt nu nog eens terug op zijn afscheid van het voetbal als speler. In de podcast 90 minutes kreeg hij de vraag wanneer hij het gevoel kreeg dat het hem allemaal minder begon te doen.

"Op bepaalde momenten bij Anderlecht en op het einde van mijn carrière", is Defour duidelijk. "Meteen wanneer mijn kuitpijn opspeelde. Er was een match tegen Club Brugge. We zaten heel goed in de match, maar na 20 minuten voelde ik iets in mijn kuit. Dat was bij KV Mechelen. Ik moest gaan zitten."

"Eigenlijk wil je geen social media en kranten meer lezen, maar je krijgt altijd info. Vrienden vragen dan: ‘Heb je dat gelezen?’, Iemand zegt dit of dat over jou’. ‘Defour kan het niet meer’ of ‘Defour is afgeschreven’", gaat hij verder.

"Toch wil je ergens wel graag blijven voetballen. Maar je vraagt je af waarom nog. Waarom en voor wie blijf ik dit doen. Ik heb toen naar mijn twee beste vrienden gebeld om te zeggen dat het geen nut meer had. Ik heb aan het voetbal gegeven wat ik wilde geven, maar het is een wereld geworden waarin je constant beoordeeld wordt. Daar heb ik het niet meer voor over", besluit hij.