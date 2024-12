"Wij zijn dat gewoon": Thibau Verlinden verklaart het geheim van het succes van Beerschot op dit moment

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er kwamen strafschoppen aan te pas, maar Beerschot bekert wel verder. Het versloeg KV Mechelen in de achtste finale van de Croky Cup.

Bloed, zweet en tranen, maar de hemel klaart nog een beetje meer op bij Beerschot. De uitschakeling van KV Mechelen in de beker doet ongelofelijk veel deugd.

Al wil Thibaud Verlinden niet van één bepaald woord horen. “Iedereen zegt dat het een stunt is, maar ik denk dat niemand hier graag komt voetballen”, vertelt hij aan Sporza.

Zeker op het Kiel loopt het allemaal zeer goed. Sinds 21 september heeft Beerschot in eigen huis niet meer verloren. En daar is een reden voor. “Het veld ligt niet al te best”, geeft Verlinden toe. “Wij zijn dat gewoon. Wij zijn speciaal, Beerschot is speciaal. Voorlopig loopt het goed.”

In de competitie werd vorig weekend gewonnen van Cercle Brugge, maar uiteindelijk staat Beerschot nog altijd op ruime achterstand allerlaatste.

“We laten de kopjes nooit hangen. Dit seizoen hebben we al veel mentale tikjes gehad, maar we komen er vaak bovenop”, is de boodschap.