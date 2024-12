Stijn Stijnen kan met Patro Eisden niet stunten tegen zijn ex-club Club Brugge: "Het ging niet één, maar vier stappen te snel"

Patro Eisden werd dinsdagavond uit de beker geknikkerd door Club Brugge. Een terecht en logisch resultaat volgens coach Stijn Stijnen.

Stijn Stijnen keek als Patro-coach zijn ex-club in de ogen op dinsdag. De Limburgers deden het zeker niet slecht, en toen we met 1-1 gingen rusten was er hoop op een bekerstunt. Uiteindelijk moesten ze zich toch gewonnen geven na 90 minuten.

"Zeker in de beginfase ging het veel te snel voor ons", merkte Stijnen op. "We wisten dat we ze niet mochten laten voetballen zodat ze geen tempo konden ontwikkelen, maar dat hebben we wel gedaan."

"Toen ging het niet één maar vier stappen te snel. We kwamen dan ook terecht 0-1 achter. Gaandeweg die eerste helft herstelden we het wel. Het kwam meer in evenwicht. Ze maakten een individuele fout, we waren daar heel oplettend bij", gaat hij verder.

De 1-1 ruststand was waar Patro op hoopte, al ging het na de pauze snel fout. "We mogen ons dan natuurlijk niet zo laten pakken op een stilstaande fase. We herstelden dat wel weer een beetje met wat kansen. We lagen niet echt onder, ze gingen het tempo ook niet zoeken."

Toen de 1-3 volgde was het boeken toe voor Patro. "Bij die derde goal, je gaat de 80e minuut in en dan weet je dat het een mentale strijd kan worden. Wij hadden ook jongens klaarstaan om nog meer hoge ballen in de box te geven, maar na die derde wisten we ook dat het gedaan was."

"Maar het had gekund. Niet zozeer omdat we beter waren, maar wel omdat we doorheen de wedstrijd de zaken in evenwicht kregen. Je moet natuurlijk wel wat geluk hebben, zeker als Patro tegen Club, maar ze gaan zeker verdiend door", besluit Stijnen.