Club Brugge kwalificeert zich als eerste voor de kwartfinales van de Croky Cup: coach Nicky Hayen spreekt zich uit over blunder van Nordin Jackers

Club Brugge is de eerste club die zich heeft verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Croky Cup. Daarvoor won het met 1-3 van Patro Eisden Maasmechelen.

Club Brugge begon sterk tegen Patro Eisden Maasmechelen dinsdagavond. Blauw-zwart kon zichzelf als eerste ploeg kwalificeren voor de kwartfinales van de beker, aangezien alle andere wedstrijden op woensdag worden gespeld.

"We zijn goed gestart in moeilijke omstandigheden", opende Club-coach Nicky Hayen voor de camera's van VTM. "Het veld speelde niet echt in ons voordeel, het lag moeilijk. Dat zag je ook bij de tegengoal. Anderzijds hadden we goed de controle, maar we maakten het onszelf wel even moeilijk. In de eerste helft ging het gelijk op."

"We kwamen dan wel goed uit de kleedkamer en scoren snel op een stilstaande fase. Opdracht volbracht, niet meer en niet minder", gaat hij verder.

Nordin Jackers blunderde wel bij de tegengoal. Hij verloor de controle over de bal, waarna Bammens hem het leer ontfutselde en tot bij Van Eenoo bracht die in een lege goal kon gelijkmaken.

"Dat is een verkeerde controle van Nordin. We proberen altijd van achteren op te bouwen, dus dat is het risico dat we dan nemen. Dat is ook mijn verantwoordelijk. We vragen dat en van de 100 keer gaat het 99 keer goed en mislukt het één keer. Dan is het gewoon goed dat we het hebben rechtgezet. Het was verdiend", besluit Hayen.