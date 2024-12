KRC Genk bekert met halve nieuwe ploeg verder na nipte zege tegen Standard: "Op voorhand vraagt iedereen of dat geen risico is"

KRC Genk heeft zich woensdagavond kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Croky Cup. Na 120 minuten spelen bleek het toch te sterk voor Standard. De wedstrijd eindigde op 2-1.

Genk had een moeilijke wedstrijd tegen Charleroi en nadien tegen STVV. Ook tegen Standard liep het niet altijd even vlot, maar in die drie wedstrijd werd wel twee keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld.

"De laatste twee weken hebben we niet top gespeeld, maar nu hebben we wel twee keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld. Dat is goed voor het vertrouwen van de spelers en de positieve flow", begint Genk-coach Fink na afloop.

De Rouches lieten Genk vaak de bal, maar de thuisploeg vond de ruimtes amper. Tot vlak voor de rust konden de Limburgers zo goed als niets creëeren. "We deden het heel goed vandaag. Tegen een goed georganiseerd Standard is het heel moeilijk om kansen te creëren. Hun verdediging staat altijd goed."

"We creëerden misschien wel wat meer dan hen, we hadden ook meer balbezit. Ze waren wel steeds gevaarlijk op de counter. Ook complimenten aan de spelers die van het begin aan de aftrap stonden, want ik voerde zes wissels door voor de match", besluit hij.

Penders, Cuesta, Karetsas, Bangoura, Oh en Nkuba mochten starten. "Maar op voorhand vraagt iedereen wel of het geen risico is. Voor mij niet, we zijn één team en we zijn een topteam", besluit Fink.