Geen VAR, komt Standard bedrogen uit de Beker van België? "We moeten onze competitie meer respecteren"

Standard Luik en zijn supporters voelen zich bedrogen na de afgekeurde goal van Soufiane Benjdida in de beker. Ivan Leko wilde de afwezigheid van de VAR niet als excuus gebruiken, maar betreurde "het gebrek aan respect" voor de competitie.

Ivan Leko wilde zijn hoed afnemen voor zijn spelers ondanks de uitschakeling van Standard in Genk in de 1/8e finale van de Beker van België. De Kroatische coach waardeerde de mentaliteit die zijn spelers toonden en betreurde dat het geluk niet aan hun kant stond.

De Rouches dachten echter dat ze het moeilijkste hadden gedaan door de score te openen. En aan het begin van de verlengingen dachten ze ook dat ze weer aan de leiding stonden.

Voor het doelpunt van Genk dacht Standard dat ze de voorsprong hadden genomen. Was er volgens jou buitenspel??#RTLsports pic.twitter.com/pVTw9Ll5Mo — RTL sports (@RTLsportsbe) 4 december 2024

Het afgekeurde doelpunt van Standard zorgt voor discussie

Goed gelanceerd door Ayensa op de linkervleugel, vindt Ilay Camara Soufiane Benjdida, die de 1-2 scoort. Een doelpunt dat blijkbaar onterecht werd afgekeurd, aangezien de videoscheidsrechter nog niet aanwezig was op dit punt in de competitie. Een onderwerp waar Ivan Leko zich over heeft uitgelaten tijdens de persconferentie.

"De wedstrijd had anders kunnen zijn met de VAR. Maar we kenden de situatie, we hebben erover gesproken. De Belgische competitie is van hoog niveau, teams winnen wedstrijden in het Europese voetbal en we kunnen het ons niet veroorloven geen VAR te hebben, of een falende VAR."

"We moeten de goede lijnen uit de Champions League meenemen. We moeten respect tonen voor deze groeiende en zeer moeilijke competitie. Soms is de lijn niet recht, of begint ze niet op de juiste plek... De wedstrijd had anders kunnen zijn met de aanwezigheid van de VAR, maar dat is geen excuus."