De klap kwam hard aan voor Standard en Zeqiri die tegen zijn ex-club scoorde: "We dachten dat het ergste al achter de rug was..."

Standard werd deze week uitgeschakeld in de beker door KRC Genk. Andi Zeqiri scoorde tegen zijn Genk, de club die hem uitleent.

De teleurstelling was natuurlijk enorm bij de spelers van Standard na de verloren 1/8e finale van de Beker van België, na verlengingen, op het veld van Genk. Een wedstrijd die erg speciaal bleek te zijn voor Andi Zeqiri. Hij wordt uitgeleend door Genk aan Standard en maakte het enige doelpunt voor de Rouches, halverwege de tweede helft.

"Het was een wedstrijd met veel emoties, tussen de club waarin ik speel en degene waar ik vorig jaar speelde. Het is iets speciaals. We konden het helaas niet winnen, maar ik heb geprobeerd mijn best te doen voor mijn club. Het was een geweldig moment, maar teleurstellend", verklaarde de Zwitserse aanvaller bij RTL Sports.

Voor de tweede keer in vijf dagen heeft Standard in de laatste minuten gefaald

Het moeilijkste voor Standard, net als afgelopen weekend in Charleroi, is het scenario. Op Mambourg waren de Rouches slechts enkele seconden verwijderd van het veiligstellen van de top 6 van het kampioenschap, terwijl ze deze woensdag diep in de verlengingen de gelijkmaker binnen kregen.

"We dachten dat we het zwaarste achter de rug hadden, omdat we hard hadden gewerkt tegen een ploeg die goed voetbalde. We probeerden hen in gevaar te brengen, vooral omdat ik hun zwakke punten kende. Ik heb mijn uiterste best gedaan, we konden dat doelpunt maken dat ons een voorsprong gaf, maar helaas moeten we het volhouden tot het einde en dat lukte ons niet."

Vaak in de steek gelaten op zijn eiland, heeft Andi Zeqiri gevochten. Gedurende een groot deel van de wedstrijd was de Zwitser de grootste bedreiging voor de Limburgers, samen met Ilay Camara, tot zijn vervanging in de 86e minuut door Soufiane Benjdida. Met zijn handen op zijn knieën gaf Zeqiri echt alles. En dat is precies wat dit Standard nodig heeft.