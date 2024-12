Gemende gevoelens bij Ivan Leko na bekeruitschakeling tegen KRC Genk: "Niemand haat verliezen zo hard als ik"

Ivan Leko zat met gemengde gevoelens na de uitschakeling van Standard in Genk in de Croky Cupz. Trots omdat ze het de beste ploeg van het moment serieus moeilijk maakten, maar teleurgesteld omdat ze opnieuw alles verloren in de laatste minuten.

De teleurstelling was groot bij Ivan Leko tijdens de persconferentie. De Kroatische coach zag zijn Rouches met hart en ziel vechten om de strafschoppenreeks te halen tegen Genk, voordat ze vijf minuten voor het eindsignaal het tweede tegendoelpunt moesten slikken.

"Het was een interessante wedstrijd waarin we de intensiteit van de beker terugvonden. We wisten dat we op bezoek gingen bij het beste team van België, heel goed aan de bal, dominant in het spel en met veel individuele kwaliteiten. We probeerden te vechten, dat is ons gelukt en een grote pluim voor mijn spelers. Het is vandaag met een dubbel gevoel dat ik hier zit: trots op de prestatie, maar teleurgesteld over het resultaat."

Standard maakte het de leider van de competitie enorm moeilijk. De defensieve organisatie die Leko opzette wierp zijn vruchten af, hoewel de Luikenaars te vaak tevergeefs lange ballen gebruikten in de omschakeling. "We speelden tegen een team dat wekelijks zijn tegenstanders vernietigt, met vijf spelers die nog vorig jaar bij SL16 speelden aan het einde van de wedstrijd. Ik zou ook het Standard van vijf jaar geleden, tien jaar geleden willen terugzien, dat gelijk opgaat met dit soort teams, dat dribbelt en aanvallend speelt. Maar dat is niet de situatie van vandaag."

"Iedere match proberen we meer druk te zetten. Geloof me, niemand houdt meer van mooi voetbal dan ik, ik ben een echte romanticus van het voetbal. Maar niemand haat verliezen zo erg als ik. Ik hoop op een dag een team te kunnen opzetten dat voetbalt, maar dat is momenteel nog niet mogelijk."

Eindelijk goede prestaties omzetten in resultaten

Nu uitgeschakeld in de Beker van België, moet Standard zo snel mogelijk tot rust komen in de Jupiler Pro League, voordat het, als de initiële taak snel vervuld is, misschien een beetje omhoog kan kijken.

"Ik ben trots op mijn spelers die hun uiterste best hebben gedaan. Een goal kan vallen in de eerste minuut, na een uur of op het laatste moment. In de kleedkamer heb ik ze gezegd om op dezelfde manier verder te gaan en dat het eindelijk wel in ons voordeel zal lopen. We zullen proberen dezelfde intensiteit voor de derde keer op rij te tonen, tegen Leuven", besluit Leko.