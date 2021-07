Racing Genk redt diep in blessuretijd punt tegen stug Standard

RC Genk was een uur lang de betere op Sclessin, maar het vizier van Onuachu en co stond niet scherp genoeg afgesteld. Standard kwam via Laifis op voorsprong. Genk leek voor de tweede week op rij te zullen verliezen, maar in blessuretijd frommelde Bongonda de al bij al verdiende 1-1 in doel.

Sterk Genk morst met de kansen Het was Racing Genk dat in een sfeervol Sclessin meteen het heft in handen nam. Na nog geen vijf minuten spelen hadden Onuachu en vooral Ito Standard al twee keer verwittigd. Genk liet de bal vlot rondgaan, Standard vond geen antwoord op de alsmaar oprukkende Preciado en Arteaga. Onuachu miste, op aangeven van Ito, onbegrijpelijk. Genk speelde met zijn geluk, want ook een Sadick besloot van dichtbij over. Standard zette daar veel overgave tegenover. De Rouches speelden veelal over de rechterflank, waar Siquet maar wat graag met zijn strakke en gevaarlijke voorzetten uitpakte. Concreet doelgevaar leverde dat in de eerste helft evenwel niet op. Enkel op een harde schuiver van Bastien moest Vandevoordt zijn kunnen tonen. Ook na de pauze pakte Genk de Rouches meteen bij het nekvel. Onuachu kreeg al snel een vrije schietkans vanop de rand van de zestien, maar het ontbreekt de Nigeriaan voorlopig aan scherpte. De wedstrijd van de Gouden Stier zat er na een uur op, Dessers kwam hem aflossen. Standard knokte zich in de match: veel duelkracht, veel strijd...Mbaye Leye zag dat het goed was. Klauss kopte vlak voor het uur voorlangs, Cimirot knalde over, de 9000 toeschouwers op Sclessin gingen uit hun dak. Standard scoort wél Het momentum was weg bij Genk, Standard sloeg genadeloos toe met nog twintig minuten op de klok. Siquet schilderde het leer perfect op het hoofd van de aanstormende Laifis, die Vandevoordt kansloos liet. © photonews Genk redt punt Genk leek van slag door de tegentreffer en speelde nauwelijks nog wat klaar tegen een nochtans moegestreden Standard. Van den Brom gooide met Paintsil, Eiting en Toma zijn laatste troefkaarten op tafel, maar veel zoden bracht het niet aan de dijk. Net op het moment dat een tweede opeenvolgende nederlaag onvermijdelijk leek, sloeg Genk toch toe. Diep in blessuretijd legde Dessers de bal laag voor doel. Het was Théo Bongonda die het snelst reageerde en de bal tegen de touwen frommelde. © photonews