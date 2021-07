Théo Bongonda opvallend scherp voor Racing Genk: "Ik ben gedegouteerd, drie dagen geleden zeiden we dat we kampioen wilden spelen"

Théo Bongonda kende een moeilijke avond op Sclessin. De winger maakte te vaak de foute keuze, maar toonde zich met de late gelijkmaker andermaal belangrijk voor Racing Genk. Toch was Bongonda na afloop opvallend scherp voor zichzelf en zijn ploegmaats.

Meteen na de wedstrijd deed Théo Bongonda voor de micro van Eleven Sports zijn zegje. "Ik ben gedegouteerd... Drie dagen geleden zeggen we dat we voor het kampioenschap wilden gaan en dan komen we vandaag hier zo voetballen. Dat kunnen we ons niet permitteren", aldus Bongonda. "Iedereen moet zijn niveau opkrikken, het kan echt niet zijn dat we hier pas in de laatste minuut kunnen scoren vanavond."

Net als vorige week tegen Club Brugge zakte Racing Genk ook tegen Standard weg na rust. Iets wat Théo Bongonda beaamde. "Dat is niet normaal. Na de pauze waren we er niet met onze kopjes bij, dat stoort me. We moeten bevrijd voetballen, daar hebben we de kwaliteiten voor. Op zich is het niet slecht dat we deze wedstrijd niet verliezen, maar eigenlijk moeten we deze match gewoon altijd winnend afsluiten"

Kleedkamer

Op de vraag of Bongonda dit ook in de kleedkamer zal aankaarten, antwoordde het nummer tien van Racing Genk categoriek. "Daar mag je zeker van zijn! Ik wil niet dat we dezelfde competitiestart meemaken zoals vorig seizoen. Dat is echt geen optie." Vorig seizoen werd Hannes Wolf ontslagen na een matige competitiestart, waarin Genk vijf op vijftien behaalde.