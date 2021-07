John van den Brom tevreden met puntendeling, maar: "Daar baal ik van"

Racing Genk kon ternauwernood een nederlaag voorkomen op Sclessin. De troepen van John van den Brom speelden een erg sterk eerste uur, maar vergaten zichzelf te belonen. Uiteindelijk moest de bekerwinnaar blij zijn met een gelijkspel, na een late treffer van Bongonda.

Standard en Genk trakteerden de voetballiefhebbers op een leuke opener. Als dit de voorbode is voor de rest van de competitie, belooft dat veel goeds. "Het was inderdaad een heel mooie openingswedstrijd, tussen twee teams die speelden om te winnen", vertelde John van den Brom na afloop.

"Onze eerste helft was echt erg goed, alleen deden we onszelf tekort door niet te gaan rusten met een voorsprong. De tweede helft hadden we het lastiger, mede doordat Standard feller was in de duels. Waar ik wel van baal, is dat we moeite hadden om in formatie te blijven spelen. Dat is normaal gezien onze kracht."

Standard knokte zich in de wedstrijd en kwam na een stilstaande fase zelfs op voorsprong. "Ik heb net de beelden gezien: Laifis kopt die bal fantastisch binnen. Als trainer van Genk zag ik ook in die fase dat we niet goed gepositioneerd stonden."

Tevreden

Genk drukte een uur lang Standard achteruit, maar vergat zichzelf te belonen. In het laatste halfuur zakte Genk terug. "Fysiek hadden we het lastig, maar dat is logisch. Neem onze wingbacks: die blijven maar gaan, dat kost enorm veel energie. Ook jongens en Ito en Onuachu zijn nog niet lang terug bij ons. Ik kan dan ook accepteren dat ze nog niet op hun best zijn. Al bij al kan ik tevreden zijn dat we op deze manier aan het seizoen begonnen. We pakken hier dik verdiend een punt in een enorm lastige uitwedstrijd", besluit de Nederlandse T1 van Racing Genk.