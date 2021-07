Mbaye Leye genoot van strijdlustig Standard: "Dit punt is er drie waard"

Standard en RC Genk hielden elkaar vrijdagavond in evenwicht in een erg interessant duel (1-1). Mbaye Leye zag hoe zijn jongens na de rust de rug rechtten tegen een sterk Genks geheel.

In de eerst helft moest Standard zijn meerdere erkennen in Genk. De Rouches mochten blij zijn dat het vizier van de bekerwinnaar niet goed afgesteld stond. Na een late treffer leek Standard op weg naar een opsteker en een driepunter, maar diep in blessuretijd vergalde Théo Bongonda het feestje.

"Dit was een heerlijke openingsmatch van de competitie, met erg veel intensiteit", aldus Mbaye Leye. "In de eerste helft lieten we te veel ruimte en vond ik ons te gespannen voetballen. We mochten blij zijn dat we niet met een achterstand de rust in gingen. Na de pauze hebben we een en ander gecorrigeerd en zijn we op het middenveld agressiever gaan voetballen."

Het publiek voelde hoe de match stilaan in het voordeel van de Rouches kantelde, zeker nadat Laifis de 1-0 tegen de touwen joeg. "Jammer dat we daarna de wedstrijd niet hebben afgemaakt", gaf Leye aan. "Maar we mogen niet vergeten dat we vanavond tegen een mooie ploeg hebben gespeeld, een club die er ook op financieel vlak heel wat beter voorstaat dan wij."

En dus overheerste, ondanks de late tegentreffer, de tevredenheid bij de Senegalese coach van Standard. "Dit is een punt die er drie waard zijn. Ik heb gezien wat ik wilde zien: een collectief, veel engagement, spelers die voor elkaar vechten. Dat is het Standard dat ik kende en daar moeten we terug naartoe", besluit Leye.