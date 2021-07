Carel Eiting moest geduld tonen, maar heeft voet in late gelijkmaker: "Ook vorige keer was het hier een gekkenhuis"

Met nog vijf minuten te spelen gooide John van den Brom vrijdag met Bastien Toma en Carel Eiting zijn laatste troefkaarten in de strijd. De jonge Nederlander pookte meteen de troepen op en was met een knappe baltoets betrokken bij de gelijkmaker van Théo Bongonda, diep in blessuretijd.

Al had de 23-jarige Nederlander ongetwijfeld gehoopt om langer tussen de lijnen te staan. Een lange zucht op de persconferentie was wat dat betreft veelzeggend. "Dit gevoel valt moeilijk te beschrijven... Ik had zoveel zin om het veld in te gaan. Ik ben vooral blij dat ik het team toch nog heb kunnen helpen. We moesten blijven voetballen, gelukkig zijn we daar in geslaagd", aldus Eiting.

Het Genkse doelpunt was van prima makelij. Het was Dessers, die andere invaller, die een één-tweetje opzette met Eiting, waarna Bongonda de 1-1 tegen de netten joeg. "Mooi gedaan van Cyriel", gaf Eiting aan. "Als middenvelder ben je blij dat een spits op de rand van de zestien de bal nog teruglegt (lacht). Cyriel liep perfect weg en ik kon hem gepast aanspelen. Ja, het was echt een mooie aanval."

🔵⚪️ | @Theo_Bongonda heeft meteen zijn goede vorm te pakken. 😎 #STAGNK pic.twitter.com/3t2djF2OIh

— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 24, 2021

Gekkenhuis

Sclessin was dan maar voor 30 procent gevuld, dat weerhield de bijna 8000 toeschouwers er niet van om voor een kolkende sfeer te zorgen. Carel Eiting was onder de indruk van thuisfans. "De fans zorgen toch voor heel veel beleving, maar ik was voorbereid. Ik heb hier met Ajax al eens Europees gespeeld, toen was het ook al een gekkenhuis", knipogt Carel Eiting. In 2018 kwam Eiting in de slotminuten in het veld tijdens de 2-2 in de derde voorronde van de Champions League.