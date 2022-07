Racing Genk houdt in eigen stadion wel stand en pakt eerste zege van het seizoen na dolle eerste helft tegen Standard

Na het verlies van vorige week op het veld van Club Brugge, wou Racing Genk de 0 wegvegen. Met Standard op bezoek was dat echter geen eenvoudige opdracht. Maar na een aangename eerste heflt stond het 3-1 voor de Limburgers, wat ook de eindstand werd.

Vooraf was het uitkijken naar hoe Wouter Vrancken zijn voorlinie zou aanpakken zonder Oyen, Onuachu, Bongonda en Ito. Hij koos voor het trio Paintsil-Dessers-Trésor en zette verrassend de 18-jarige El Khannouss op het middenveld, goed voor diens eerste basisplaats. Bij Standard startten de te verwachten 11 namen aan de partij.

Snelle voorsprong

Genk begon met ene blitzstart aan de partij en hoewel Bodart eerst nog kon wegwerken, was het een minuut later wel raak. Dessers werkte een lage voorzet van Paintsil via het steunbeen in doel. De voorbereidende actie was van El Khannouss.

Na een kwartier voetballen was het opnieuw raak voor Genk. Opnieuw langs de rechterkant werd Paintsil diepgestuurd om een lage voorzet te trappen. Trésor vond eerst Dessers nog in de baan van het schot maar volgde zelf goed om de 2-0 te scoren.

Van 2-0 naar 3-1 in enkele minteun

Standard tegen het canvas? Nee hoor want uit het niets maakten ze de aansluitingstreffer dankzij Dragus. Hij nam een lange bal van Raskin perfect mee en plaatste de bal rond Vandevoordt. Even kreeg Standard hoop tot Dewaele de bal met zijn hand raakte in het strafschopgebied. Bodart pakte eerst de elfmeter van Dessers maar was te vroeg van zijn lijn. Dessers strafte het ditmaal wel af om zijn derde van het seizoen te maken.

Mindere tweede helft en het doelhout

Hoe intens een aangenaam de eerste helft, hoe hard de tweede toch wel wat tegensloeg. De organisatie stond beter bij Standard, dat bij een vierde treffer helemaal KO zou zijn. Dewaele kon nog op de lijn voorkomen dat El Khannouss zijn eerste doelpunt in 1A kon maken maar daarna zakte het niveau wat weg.

In het slot werd het toch nog even warm voor beide doelen. Dragus vond van zeer dichtbij de goed uitgekomen Vandevoordt. Op de counter na de corner van Standard leek Preciado te zullen scoren maar hij vond de paal met zijn lobje. Ook Munoz kreeg nog een uitgelezen kans om de score aan te dikken maar Colombiaan vond de andere paal op zijn pad.

Genk pakt zo zijn eerste driepunter van het seizoen tegen Standard. De Rouches mochten vorige week tevreden zijn met het punt tegen AA Gent maar blijen na twee speeldagen nu wel achter met 1 op 6.