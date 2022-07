Renaud Emond blijft positief: "Eén wedstrijd zal niet alles veranderen"

We zagen hem amper maar Renaud Emond deed weldegelijk mee voor Standard tegen Racing Genk.

Het was geen feestelijke zondag voor Renaud Emond. De aanvaller van Standard moest na 60 minuten naar de kant nadat hij amper 12 baltoetsen liet noteren. Toch blijft hij positief, ook al was de nederlaag vrij verdiend voor de Rouches.

"Ze begonnen met veel intensiteit aan de eerste helft en na die dubbele achterstand was het moeilijk om terug te keren. We kwamen terug op karakter maar kregen een koude douche bij die derde treffer. Het is heel moeilijk om dan nog te reageren hoewel bij 3-1 alles mogelijk blijft. Als we konden scoren, konden we ze aan het twijfelen brengen", klinkt het.

De eerste helft was heel intensief met veel doelpunten maar in de tweede helft werd er niet meer gescoord. Had Deila zijn ploeg met een andere intentie het veld opgestuurd na de rust? "Hij zei dat we achterin beter moesten opletten want drie doelpunten tegenkrijgen op één helft is te veel. We speelden niet goed in de eerste helft. Maar we gaan nog steeds vooruit, het zal niet op één wedstrijd helemaal veranderen. Nu spelen we tegen teams waar we wat meer kunnen rapen en dan zullen we zien waar we staan", besluit de aanvaller.

De Rouches ontvangen volgende week Cercle Brugge en maken dan de verplaatsing naar Westerlo. Zal Ronny Deila daar kunnen tonen wat zijn ploeg in petto heeft?