Meer dan een uur met man minder: Kortrijk knokt zich naar erg belangrijke driepunter

Zowel Seraing (in Waregem) als Kortrijk (thuis tegen OH Leuven) hadden op speeldag 1 verloren. En dus was het op speeldag 2 al meteen alle hens aan dek voor beide ploegen. Of dat ook voor spektakel zorgde? Wel, niet echt ...

Na de nederlaag op speeldag 1 was er in Kortrijk al meteen wat deining ontstaan, maar iedereen staat tot dusver achter de coach. Die coach voor nieuwkomer Belhocine centraal achterin in de plaats van de (binnenkort vertrekkende?) Radovanovic.

Gemiste strafschop

Benchaib mocht dan weer Sambou Sissoko vervangen op het middenveld, maar lang kon die niet genieten van zijn statuut van basisspeler. Halfweg de eerste helft ging hij namelijk vol door op de enkel van Sambou Sissoko - die van Seraing voor alle duidelijkheid - en dus mocht hij gaan douchen.

Seraing - dat met nieuwkomer Abanda, Sylla en Elisor drie wijzigingen in de basiself kon noteren - had op dat moment via Elisor al een strafschop gekregen én gemist. Als het zelfs vanop de stip niet lukt om te scoren, dan weet je dat het moeilijk wordt.

Echt grote kansen kregen we niet te zien, de ruststand was een vrij logische 0-0 - al deed Seraing wel voorzichtig zijn best. Het posteerde ook steeds meer aanvallende krachten tussen, al leidde dat tot heel erg weinig.

Kortrijk met tien naar driepunter

Veel goede bedoelingen van de Luikenaars, dat zeker. Maar echt Ilic bedreigen? Neen, daarvoor was het wachten tot Tshibuabua met een knal richting winkelhaak vanuit de tweede lijn kwam. De goalie van De Kerels was bij de pinken.

© photonews

© photonews

Op het uur dan viel uit het niets de 0-1 voor de Kortrijkzanen. Een vrije trap raakte niet weg en Watanabe was er als de kippen bij om de bezoekers op voorsprong te brengen. Seraing had daarna helemaal geen keuze meer, maar het speelde te steriel om met hun dominantie iets te doen. Elisor miste de grootste kans door naast te koppen, verloren zoon Selemani kwam nog dicht bij de 0-2 aan de overkant en Dessoleil zag zijn goal afgekeurd.

Het bleef bij 0-1. Kortrijk pakt op deze manier een heel erg belangrijke eerste driepunter van het seizoen, voor Seraing wordt het nu al stilaan problematisch na een 0 op 6 en met nog steeds geen enkel gemaakt doelpunt. Komt er nog een kwaliteitsinjectie uit Metz?