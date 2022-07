Al meteen degradatiestress op speeldag 2 in Luik

Voor Seraing en KV Kortrijk wordt het al meteen alle hens aan dek op speeldag 2. Wat kunnen ze tegen elkaar?

KV Kortrijk verloor in eigen huis met 0-2 tegen OH Leuven, de fans waren al boos en riepen om het ontslag van Karim Belhocine.

Bij Seraing was het ook niet om over naar huis te schrijven: 2-0 verloren bij Zulte Waregem en geen enkel schot tussen de palen.

Op speeldag 2 is het tegen elkaar dan ook al meteen do or die. Met drie (of vier) degradanten dit seizoen is een 0 op 6 nu al een absoluut te vermijden scenario.

